1888'den beri kim olduğu bilinmeyen Karındeşen Jack'in gerçek kimliği belirlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1888 yılında faal olduğu düşünülen ve Karındeşen Jack olarak bilinen seri katilin adı bilim insanları tarafından tespit edildi. DNA incelemelerine göre, katilin örnekleri Polonya uyruklu bir kişi ile uyuşuyor.

Seri katil Karındeşen Jack'in kimliği yüzyılı aşkın bir süredir bilinmiyordu. Ancak bilim insanlarının kurbanlardan biri olan Catherine Eddous isimli kadın üzerinden alınan örnekler üzerinde gerçekleştirdiği DNA analizi sayesinde katilin kimliği belirlenebildi.

Journal of Forensic Sciences dergisinin aktardığına göre, katilin verileri, 23 yaşındaki Polonya uyruklu Aaron Kominski'nin verileriyle uyuşuyor.

İncelemede kullanılan örnekler ise Karındeşen Jack'in Eylül 1888'de öldürülen dördüncü kurbanı Catherine Eddowes'in şalından alındı. Şalın üzerinden alınan meni örneği, Leeds Üniversitesi Tıp Okulu'ndan Dr. David Miller tarafından incelendi.

Katilin, Londra'da seks işçisi olduğuna inanılan en az beş kişiyi vahşice öldürdüğü biliniyor. Katil, boğazlarını kestiği kurbanlarının karın boşluğunu parçalıyordu.

Diğer yandan Kominski'nin ismi ilk kez şüpheli olarak değerlendirilmiyor. Dönemin soruşturmacıların notlarından bir görgü tanığının, onu bir gün bir kadına bıçakla saldırdırığını gördüğünü söylediği, ancak daha sonra ifadesini geri aldığı görülüyor. Raporlara göre, kanıt yetersizliği ile tutuklanmayan Kominski, 1919'da kangrenden hayatını kaybetti.