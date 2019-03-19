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20:31 19 Mart 2019
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    Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Adalet-Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Utrecht'te tramvay saldırısının gerçekleştiği mevkide oluşturulan anma köşesine çiçek bıraktı.

    Utrecht saldırısında terör şüphesi: Gökmen Tanış'ın tecavüzden hırsızlığa suç dosyası kabarık

    © REUTERS / Piroschka van de Wouw
    Avrupa
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    Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Adalet-Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Utrecht'te tramvay saldırısının gerçekleştiği mevkide oluşturulan anma köşesine çiçek bıraktı. Hollanda Savcılığı, saldırının zanlısı Gökmen Tanış'ın suç sicilini açıklarken terör şüphesinin de araştırıldığını duyurdu.

    Hollanda polisi
    © AFP 2018 / Robin van Lonkhuijsen / ANP
    Hollanda polisi: 3 kişinin öldüğü Utrecht'teki tramvay saldırısından 37 yaşında bir Türk sorumlu
    Dün Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda düzenlenen ve bir kadınla (19) iki erkeği (28, 49) öldürüp bir kadınla iki erkeği yaralayan silahlı saldırının zanlısı Gökmen Tanış ile ilgili savcılıktan daha ayrıntılı açıklamalar geldi.

    ARACINDA BULUNAN MEKTUPTA TERÖR ŞÜPHESİ

    BBC Türkçe'nin bildirdiğine göre, Hollanda Savcılığı da Hollanda polisi gibi Türkiye kökenli Tanış ile kurbanlar arasında herhangi bir bağ tespit edilmediğini belirtirken 'terör şüphesinin' araştırıldığını duyurdu. Buna gerekçe olarak da, Tanış'ın otomobilinde bulunan bir mektup ve diğer bazı bulgular gösterildi.

    Hollanda Utrecht - Saldırı
    © AP Photo /
    Hollanda'da 3 kişiyi öldüren Gökmen Tanış yakalandı
    PARA TRANSFERİNDEN YAKALANDI

    Hollanda medyası, Tanış'ın internet bankacılığı yoluyla para transfer etmesi nedeniyle kısa sürede yakalandığını yazdı. AD ve De Telegraaf gazeteleri, resmî kaynaklara dayanarak, saldırı sonrası polisin Tanış'ın banka hesaplarını izlemeye aldığını belirtti.

    Bir süre sonra ödünç alınan bir telefon aracılığıyla Tanış'ın hesabından para transferi yapıldığı saptandı. Polis, telefonu takibe alarak Tanış'ın saklandığı adrese ulaştı. Tanış'ın para transferi yaptığı kişi hakkında açıklama yapılmadı.

    Tanış ile gözaltına alınan diğer iki kişinin sorguları sürüyor. Utrecht Savcılığı'nın yazılı açıklamasına göre daha önce farklı suçlardan hapis yatmış zanlı, son olarak 1 Mart'ta serbest bırakıldı.

    Hollanda Utrecht saldırı
    © REUTERS / Piroschka van de Wouw
    Hollanda polisi: Zanlı Gökmen Tanış ile ölenler arasında herhangi bir bağ tespit edilmedi
    TECAVÜZDEN HAPİSTEYDİ, 1 MART'TA SERBEST BIRAKILDI

    Açıklamada şu bilgiler yer alıyor:

    Temmuz 2017'de tecavüz suçundan yargılanarak 25 Ağustos 2017'de hapse giren Tanış, 1 ay sonra şartlı salıverildi.

    Bir yıl sonra tahliye koşullarını ihlal ettiği belirlenen Tanış, 4 Ocak 2019'da yeniden gözaltına alındı.

    Ancak Tanış kararı temyiz etti.

    Arnhem-Leeuwarden Temyiz Mahkemesi'nin 1 Mart'ta verdiği lehine kararla Tanış serbest bırakıldı.

    SALDIRIDAN BİR GÜN ÖNCE HIRSIZLIK YAPTI, BİR HAFTA HAPİS ALDI

    Yeni Zelanda’da cami saldırılarını gerçekleştiren Avustralya doğumlu Brenton Tarrant’ın olduğu sanılan ve TRT World tarafından yayınlanan görünterlde, Tarrant’ın 13 Eylül 2016’da İstanbul Havalimanı’na gelişi görülüyor.
    © AFP 2018 / TRT WORLD / AFP
    Yeni Zelanda saldırganının Türkiye'de nerelere gittiği belli oldu

    Ayrıca 5 Mart'ta hırsızlık suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılan Tanış'ın Utrecht'teki tramvay saldırısından bir gün önce de bir dükkanda hırsızlık yaptığı için bir hafta hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

    Yanısıra 2014'teki bir davada ruhsatsız silah bulundurmaktan ve hırsızlığa teşebbüsten 101 gün hapis cezasına çarptırılmış Tanış, cinayet girişimi suçlamasından ise beraat etti.

    'UYUŞTURUCUYLA İÇLİ DIŞLI'

    Almanya'nın Die Welt gazetesi, konuştuğu komşularının Tanış için şöyle bir porte çizdiğini aktardı: Kokain-eroin hem kullanan hem de satan, akli dengesi bozuk, belki zeka düzeyi geri, küçüklükten yanlış yola düşmüş, kayıp bir genç…

    'AİLESİ CEMALETTİN KAPLAN TARAFTARI'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan'dan Yeni Zelanda'ya: Yasal düzenleme yap, biz idamı kaldırarak yanlış yaptık
    Bu arada Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan Nieuwsuur (Haber Saati) programında, zanlının ailesinin koyu bir Cemalettin Kaplan taraftarı olduğu idddiaları dile getirildi.

    'KARDEŞİ ÇEÇENİSTAN'DA SAVAŞTI'

    NOS muhabiri Rudy Bouma, Tanış'ın erkek kardeşinin daha önce savaşmak için Çeçenistan'a gittiğini öne sürdü.

    Hollandalı gazeteci, zanlının erkek kardeşinin sosyal medya hesabında cihat bayrağı ile birlikte "Kemalistler, demokratlar ve laikler lanetlenmiştir" mesajını paylaştığını anlattı.

    Etiketler:
    hırsızlık, tecavüz, suç sicili, suç dosyası, Cemalettin Kaplan, Gökmen Tanış, Türkiye, Çeçenistan, Utrecht, Hollanda
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