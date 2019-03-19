Kayıt
20:31 19 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İsveç

    İsveç'te cami yapılmasını öneren politikacı istifa etti

    © Fotoğraf: Twitter
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İsveç'in Vasternorrland bölgesindeki Kramfor ilçesine cami ve kültür merkezi yapılması için önerge veren, göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) İlçe Meclis Üyesi olan Mark Collin, baskılar yüzünden partisinden istifa ettiğini duyurdu.

    Mahkeme
    © Sputnik / Maksim Bogodvid
    İsveç'te Müslümanlara hakaret eden politikacıya ceza
    Collin, yazılı açıklamasında, Müslümanlar için cami ve kültür merkezi yapılmasına verdiği destek nedeniyle ağır eleştiri ve nefret saldırılarının hedefi olduğunu belirtti.

    Telegraph'ın haberine göre, ilçe nüfusu azaldığına, 30 yıl sonra ilçede hayatın durma noktasına geleceğine dikkati çeken Collin, ''Cami ve kültür merkezi inşa ederek Müslümanları ve ülkeye yeni gelen sığınmacıları ilçemize çekebiliriz. İlçe yeniden canlanır. İşgücü ve nüfusu artar. Bu yüzden böyle bir öneriyi meclise sundum'' ifadelerini kullandı. Şehrin çok sayıda göç verdiğini, özellikle gençlerin iş bulmak için Stokholm ve Gothenburg'a gittiklerini söyledi.

    Yılda en az 100 kişinin ilçeyi terk ettiğini vurgulayan Collin "Benim düşünceme göre şehre bir cami yaparsanız, Müslümanları ve Müslüman göçmenlerin yaşadıkları yeri benimsemesini ve sorumluluk almalarını kolaylaştırabilirsiniz. Nürnberg'ın ırkçı yasaları ile 2019'da parti yönetilemez" dedi.

    Flen Camii - Irkçı saldırı
    © AA / Atila Altuntaş
    İsveç'te cami kapısına ırkçı saldırı
    Collin, "Göçmenler çoktan ülkemize geldiler bile, artık yakınmak hiç bir işe yaramaz. Artık ileri bakmalı ve mevcut durumda neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz" şeklinde konuştu.

    Önergeden sonra partisinin, hakkında soruşturma başlattığına işaret eden Colin, baskılara dayanamayarak partiden istifa ettiğini kaydetti. 2015'te göçmen dalgası şehre ulaştığında partiye girdiğini söyleyen Collin, "Burada göçün etkilerini ve sonuçlarını açık ve doğru bir şekilde tartışabileceğim bir ortam olduğunu tahayyül etmiştim" dedi. 

    SD'nin basın danışmanı Henrik Gustafsson ise "Bu hiç bir zaman bizim politikamız olmadı ve olmayacak da. Belli ki Collin, partinin temel prensiplerini okumamış bile" ifadelerini kullandı.

    1988'de kurulan SD, aşırı sağcı politikaları ve göçmenlik karşıtı olarak tanınıyor. 2006 belediye seçimlerini kazandıktan sonra 2010'da da İsveç Genel Seçimlerinde ilk defa yüzde 4'lük seçim barajını aştı, yüzde 5.7 ile 20 koltuk kazandı. 2014'de ise yüzde 12.9 oy alan parti, İsveç Parlamentosu'ndaki diğer partilerle işbirliği yapmayı da reddediyor. 

    Etiketler:
    cami, müslüman, göçmen, İsveç Demokratlar Partisi, Mark Collin, isveç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    İran’ın 'cüceler köyü': Makhunik
    Karikatür
    Bolton'dan Ankara'ya: S-400 büyük sorun
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet