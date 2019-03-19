İsveç'te cami yapılmasını öneren politikacı istifa etti

İsveç'in Vasternorrland bölgesindeki Kramfor ilçesine cami ve kültür merkezi yapılması için önerge veren, göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) İlçe Meclis Üyesi olan Mark Collin, baskılar yüzünden partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Collin, yazılı açıklamasında, Müslümanlar için cami ve kültür merkezi yapılmasına verdiği destek nedeniyle ağır eleştiri ve nefret saldırılarının hedefi olduğunu belirtti.

Telegraph'ın haberine göre, ilçe nüfusu azaldığına, 30 yıl sonra ilçede hayatın durma noktasına geleceğine dikkati çeken Collin, ''Cami ve kültür merkezi inşa ederek Müslümanları ve ülkeye yeni gelen sığınmacıları ilçemize çekebiliriz. İlçe yeniden canlanır. İşgücü ve nüfusu artar. Bu yüzden böyle bir öneriyi meclise sundum'' ifadelerini kullandı. Şehrin çok sayıda göç verdiğini, özellikle gençlerin iş bulmak için Stokholm ve Gothenburg'a gittiklerini söyledi.

Yılda en az 100 kişinin ilçeyi terk ettiğini vurgulayan Collin "Benim düşünceme göre şehre bir cami yaparsanız, Müslümanları ve Müslüman göçmenlerin yaşadıkları yeri benimsemesini ve sorumluluk almalarını kolaylaştırabilirsiniz. Nürnberg'ın ırkçı yasaları ile 2019'da parti yönetilemez" dedi.

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Collin, "Göçmenler çoktan ülkemize geldiler bile, artık yakınmak hiç bir işe yaramaz. Artık ileri bakmalı ve mevcut durumda neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz" şeklinde konuştu.

Önergeden sonra partisinin, hakkında soruşturma başlattığına işaret eden Colin, baskılara dayanamayarak partiden istifa ettiğini kaydetti. 2015'te göçmen dalgası şehre ulaştığında partiye girdiğini söyleyen Collin, "Burada göçün etkilerini ve sonuçlarını açık ve doğru bir şekilde tartışabileceğim bir ortam olduğunu tahayyül etmiştim" dedi.

SD'nin basın danışmanı Henrik Gustafsson ise "Bu hiç bir zaman bizim politikamız olmadı ve olmayacak da. Belli ki Collin, partinin temel prensiplerini okumamış bile" ifadelerini kullandı.

1988'de kurulan SD, aşırı sağcı politikaları ve göçmenlik karşıtı olarak tanınıyor. 2006 belediye seçimlerini kazandıktan sonra 2010'da da İsveç Genel Seçimlerinde ilk defa yüzde 4'lük seçim barajını aştı, yüzde 5.7 ile 20 koltuk kazandı. 2014'de ise yüzde 12.9 oy alan parti, İsveç Parlamentosu'ndaki diğer partilerle işbirliği yapmayı da reddediyor.