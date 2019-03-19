Norveç’in F-35 planları pilot, teknisyen ve bütçe eksiğine takıldı

Skinnarland'a göre, beklenilen pilot sayısı ile okullarda bu alanda eğitim görenlerin sayısı arasında büyük bir boşluk var. Bu risk, günümüz pilotlarının ve teknisyenlerinin çoğunun emeklilik yaşına yaklaştığı gerçeğiyle daha da artıyor.
Skinnarland, "Durumu şöyle izah edebiliriz. Pahalı sistemler ediniyoruz ama yeterli uzman ve tam olarak kullanabileceğini ekonomik durumunuz yok" dedi.
Ek olarak pahalı eğitim ve yüksek fiyat faktörleri ile uçakların uzun süre havalanmadan yerde kalacağı öngörülüyor.
HEDEF 52, MALİYET 8.4 MİLYAR DOLAR
Norveç son zamanlarda üs sayısını azalttı, ancak yeni uçaklara büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımlar kapsamında olan dokuz adet F-35 avcı uçağı aldı. Bu sayının toplam 52 olması hedefleniyor. Hedefin faturası ise Norveç tarafına 8.4 milyar dolar olarak yansıyacak.
Hedeflenen sayıyı yakalaması ile Norveç Avrupa'da ve dünyada önemli bir hava gücü haline gelmeyi hedefliyor.
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