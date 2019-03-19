Norveç’in F-35 planları pilot, teknisyen ve bütçe eksiğine takıldı

Norveç’in devasa bir hava kuvveti kurma konusundaki büyük yatırımları, deneyimli pilotların ve teknisyenlerin eksikliğinin yanı sıra maliyet hesaplamalarına takıldı.

Norveç'in Aftenposten gazetesine konuşan Norveç Hava Kuvvetleri Baş Generali General Tonje Skinnarland, "2025'te, dünyanın en modern hava savunma sistemlerinden birine sahip olacağız. En büyük endişem, bunu gerçekleştirmek için yeterli paraya sahip olup olmadığımız" dedi.

Skinnarland'a göre, beklenilen pilot sayısı ile okullarda bu alanda eğitim görenlerin sayısı arasında büyük bir boşluk var. Bu risk, günümüz pilotlarının ve teknisyenlerinin çoğunun emeklilik yaşına yaklaştığı gerçeğiyle daha da artıyor.

Skinnarland, "Durumu şöyle izah edebiliriz. Pahalı sistemler ediniyoruz ama yeterli uzman ve tam olarak kullanabileceğini ekonomik durumunuz yok" dedi.

Ek olarak pahalı eğitim ve yüksek fiyat faktörleri ile uçakların uzun süre havalanmadan yerde kalacağı öngörülüyor.

HEDEF 52, MALİYET 8.4 MİLYAR DOLAR

Norveç son zamanlarda üs sayısını azalttı, ancak yeni uçaklara büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımlar kapsamında olan dokuz adet F-35 avcı uçağı aldı. Bu sayının toplam 52 olması hedefleniyor. Hedefin faturası ise Norveç tarafına 8.4 milyar dolar olarak yansıyacak.

Hedeflenen sayıyı yakalaması ile Norveç Avrupa'da ve dünyada önemli bir hava gücü haline gelmeyi hedefliyor.