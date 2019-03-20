Alman vekilden ‘ABD büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmesi’ teklifi

Grenell dün Almanya'yı, bütçe planlaması sırasında NATO'nun GSYH'nin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefinden uzaklaştığını iddia ederek eleştirdi.

Kubicki, "Amerikan diplomatıyken işgal hükümeti yüksek komiseri gibi hareket eden birisinin, hoşgörümüzün de bir sınırı olduğunu bilmesi gerekiyor" diye açıkladı.

Alman politikacı, Dışişleri Bakanı Haiko Maas'ın "bir an önce Richard Grenell'i istenmeyen adam ilan etmesi" gerektiğini söyledi.

Kubicki, "ABD Büyükelçisi'nin bir kez daha bağımsız federal cumhuriyetimizin iç işlerine karışmasına artık tahammül edilemez" diye ekledi.

Grenell daha önce Almanya'daki birkaç büyük şirkete mektup yazarak, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının taşıdığı risklerden bahsetmişti.