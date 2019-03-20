Katalonya ile Venezüella arasında oynanacak futbol maçı tartışmalara neden oldu

Katalonya Futbol Federasyonu Başkanı Joan Soteras da "Maçın, FIFA maç takvimi arasında oynanması çok önemli bir başarı. Milli takımımızın kategorisini yükseltiyor. Üstelik, Venezüella büyük bir milli takım, güzel bir maç olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Venezüella Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Arjantin Milli Takımı ile Madrid'de yapacağı karşılaşmanın ardından 25 Mart'ta da Girona kentinde Katalonya ile maça çıkmasına, FIFA'nın maç takvimi içinde yer verilmedi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Valladolid ise Venezüella ile oynanacak maç için Katalonya Takımı'na çağrılan kadrosundaki 3 Katalan futbolcu Sergio Gonzalez, Jordi Masip ve Ruben Alcaraz'e izin vermedi.
Kulüpten yapılan açıklamada, La Liga'da kalma mücadelesi vermeleri ve olası bir sakatlığa karşı futbolcularını korumak istekleri gibi sportif gerekçelerle söz konusu futbolcuların milli maça çıkmalarına izin verilmediği vurgulandı.
İspanya hükümetinin henüz resmi bir tepki vermediği Katalonya-Venezüella karşılaşması, TSİ 23.00'de Girona'daki Montivili Belediye Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı, Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Quim Torra'nın da izleyeceği belirtildi.
İspanya'da ayrılıkçı Katalonya ve Bask bölgelerinin, FIFA veya UEFA üyelikleri olmamasına rağmen "milli takım" adıyla kendi futbol takımları bulunuyor. Katalonya Takımı, son olarak 28 Aralık 2016'da Tunus ile hazırlık maçı oynamış ve karşılaşma 3-3 sona ermişti.
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