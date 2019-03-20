Çekya'dan Türkiye'ye IŞİD suçlaması

Çekya lideri Zeman, ülkesinin batısında yer alan Vintirov kasabasındaki bir konuşmasında Türkiye hakkında yöneltilen bir soru karşısında, "Neden mi Kürtlere saldırıyorlar? Çünkü fiilen IŞİD'in müttefikiler" dedi.

Zeman, Çekya televizyonlarında yayınlanan konuşmasına şöyle devam etti: "IŞİD Suriye ve Irak'ın önemli bir bölümünü işgal ettiğinde IŞİD'in takviye edilmesi için yürütülen bazı lojistik operasyonlarda aracının Türkiye olduğuna ilişkin bilgi vardı. Somut olarak söylemem gerekirse, bu operasyonlar petrol ve benzer şeyler için yürütülüyordu."

'TÜRKİYE ARTIK İSLAM İDEOLOJİSİNE GÖRE HAREKET EDİYOR'

Zeman, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan Türkiye'yi İslamlaştırma yolunu seçti. Türkiye'nin, artık İslam ideolojisine göre hareket eden bir ülke olduğunu söylemek yanlış olmaz. İslamcı radikallere yakın olmaları mantıken bundan kaynaklanıyor. Kürtlere saldırmaları da dolaylı olarak bundan kaynaklanıyor" dedi.