Fransız şeker devine IŞİD'in silah üretimine bile bile yardımdan dava

Irak ve Suriye'de IŞİD'e silah yapımında kullandığı sorbitol isimli yapay tatlandırıcıyı sevk eden Fransız şeker devi Tereos'a iş ortakları tarafından dava açıldı.

Fransız şeker devi Tereos'un, IŞİD'in daha önce Irak'ta potasyum nitratla karıştırdığı sorbitolle roket itici ürettiğini bile bile bu yapay tatlandırıcıyı Suriye'ye göndermeye devam ettiği ortaya çıktı.

Avrupa Birliği'ne bağlı çalışan, çatışma alanlarındaki silahlanmayı inceleme kuruluşu Conflict Armament Research (CAR), 2016 sonunda kurtarılan Irak'ın Musul kentindeki IŞİD'in bir silah deposunda Tereos'a ait sorbitol dolu onlarca torba bulmuştu.

Bu bulgular karşısında Tereos 45 ton Fransız üretimi sorbitolün 2015 yılında Türkiye'de ortadan kaybolduğu, bir yıl donra Suriye'deki IŞİD mahzenlerinde yeniden ortaya çıktığına dair bir açıklama yapmıştı.

© AP Photo / Thibault Camus IŞİD, Fransız şirketin sağladığı finansman sayesinde ayakta kaldı

CAR Aralık 2017'de raporunu yayımladığında, Tereos'tan Musul'da bulunanlardan sonra yüksek riskli denilen bölgelere sorbitol tedariğini durdurduğu açıklaması gelmişti.

Ama Fransız şirketine dava açan iş ortakları, şirket içi soruşturma sonucunda, Musul'daki bulgulardan sonra da, Ocak ve Temmuz 2017'de olmak üzere iki kez Suriye'ye sorbitol sevkiyatı yapıldığının saptandığını duyurdu.

Tereos iddiaları yalanladı. Ancak Fransız haber ajansı AFP, terörle mücadele savcılarının hazırladıkları belgelerde, şirketin, terörizm eylemlerinde bulunmak ve terörizm eylemlerine suç ortaklığı yapmakla suçlandığını belirtti.

'BİLİNCİNDE OLMASINA RAĞMEN SÜRDÜRDÜ'

© AFP 2018 / FRANCK FIFE Fransız-İsviçreli şirket, Suriyeli militanlara finansman sağladığını itiraf etti

Belgelerde davacıların "Tereos, sorbitolun savaş silahı olarak kullanıldığının bilincinde olmasına rağmen, bu hammaddeyi bir terörist gruba bile bile tedarik etmeyi sürdürdü" ifadesine yer verildi.

'İHANETİYLE ŞOKE ETTİ'

Avukat Jade Dousselin, 'Tereos'la iş yapan herkesin suçlamalar karşısında şoke olduğunu' söyledi. Dousselin, "Tarımsal ekonomimizin amiral gemisi olarak Tereos'un bu yaptığı ihanettir" dedi.

Şirket ise AFP'ye yaptığı açıklamada "Suriye'ye satışlarımız yasaldır. Malın kötüye kullanıldığını anladığımızda tedarik etmeyi durdurduk" savunmasında bulundu.