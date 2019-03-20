AB'den Google'a 1.49 milyar euro ceza

Avrupa Birliği (AB), Alphabet Inc.'ye ait Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi.

Açıklamada, Google'ın 3'üncü taraf internet siteleriyle imzaladığı sözleşmelerde kısıtlayıcı maddelere yer vererek, rakiplerinin bu internet sitelerine reklam vermelerini engellediğinin belirlendiği kaydedildi.

AB Rekabetten Sorumlu Komiseri Margrethe Vestager, "Google, üçüncü taraf web sitelerinde rekabet karşıtı kontrat kısıtlamaları uygulayarak, online arama reklamlarındaki hakimiyetini güçlendirdi ve kendisini rekabetçi baskıya karşı koruma altına aldı" dedi.

AB, bu durumun, AB antitröst yasalarına göre illegal bir durum olduğunu kaydetti.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Danışmanı Kent Walker'dan olayla ilgili açıklama geldi. Walker, "Google, AB yasalarına uyumunu güçlendirmek için ürünlerinde kapsayıcı bir değişiklik yapmıştı ve yapmaya devam edecek" dedi.

Söz konusu rakam Google'a AB tarafından verilen 3'üncü en büyük ceza oldu. Şirket geçen yıl 4,3 milyar dolar, ondan bir yıl önce ise 2,4 milyar euro cezaya çarptırılmıştı. Söz konusu cezalar Google'ın arama sonuçlarını piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak değiştirdiği iddiası ile verilmişti.

Google Adsense, internet sitesi sahipleri ile reklam verenler arasında aracılık yapıyor.