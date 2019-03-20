Belçika Federal Savcılığı'ndan PKK kararı

Belçika Federal Savcılığı, Brüksel İddianame Odası'nın ‘aralarında Avrupa’da faaliyet gösteren PKK’lıların da olduğu 42 kişinin terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı’ kararını temyiz etti.

Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Savcılık, Brüksel İddianame Odası'nın PKK üyelerinin yargılanamayacağı yönündeki kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

© AA / Belçika mahkemesinden PKK kararı

Savcılık, 42 kişi aleyhinde ‘terör grubunun faaliyetlerine katıldıkları' gerekçesiyle ve PKK üyesi oldukları iddiasıyla açılan iki ayrı davaya ilişkin karar için temyiz başvurusunda bulundu.

Yüksek Mahkeme, mahkemelerin söz konusu davaya bakmaya yetkili olup olmadığına karar verecek.

Brüksel İddianame Odası, PKK üyeleri ve kurumlarla ilgili Federal Savcılık İddianamesi'ne ilişkin takipsizlik kararı almıştı. Böylelikle İddianame Odası, Avrupa faaliyet gösteren PKK'lıların da olduğu 42 kişinin ‘terörle mücadele kapsamında yargılanamayacağına, PKK'nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğuna, bu nedenle Belçika mahkemelerinin bu davaya bakmaya yetkisi olmadığına' karar vermişti.

Öte yandan Federal Savcılığı'n dün yaptığı başvurunun ardından Türkiye'nin de aynı kararı temyiz edeceği öğrenildi.