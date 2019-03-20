Merkel, ABD'nin Huawei yasağına karşı tutum aldı

Berlin'de düzenlenen ‘Küresel Çözümler Zirvesi'nde Bloomberg News başeditörü John Micklethwait'e konuşan Merkel, "İnanmadığım iki şey var. Birincisi, oldukça hassas güvenlik sorunlarını kamuya açık bir şekilde tartışmak. İkincisi, sadece belli bir ülkeden olduğu için bir firmayı dışlamak" dedi.

'HERKESE ŞANS VERİLMELİ'

Herkese bir şans verilmesi gerektiğini savunan Merkel, pek çok ülkenin Huawei teknolojisini kullandığını da hatırlattı.

Ancak söz konusu şebeke güvenliği olunca ve Çin yasaları göz önünde bulundurulunca Almanya'nın ‘naif olmaması' gerektiğini belirten Merkel, Huawei konusunda Avrupa'nın ortak bir çözümde uzlaşmasının daha ‘arzu edilen' bir durum olacağını söyledi.

ABD, MÜTTEFİKLERE BASKI YAPIYOR

ABD, Huawei'yi casuslukla suçluyor. Diğer ülkelere de Huawei'nin ürün ve servislerini kullanmamaları konusunda baskı yapan ABD, Çinli şirketten yardım alması halinde Almanya ile istihbarat paylaşımına sınırlama getireceğini açıklamıştı.

Almanya ve ABD arasında diplomatik gerilime neden olan 5G lisans ihalesi için süreç dün Mainz kentinde başladı. İhalenin yaklaşık 6 milyar Euro'yla sonuçlanması bekleniyor.