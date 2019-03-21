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14:22 21 Mart 2019
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    FvD lideri Thierry Baudet

    Hollanda'da eyalet meclisi seçimlerini aşırı sağcı parti kazandı

    © AFP 2018 / Robin van Lonkhuijsen / ANP
    Avrupa
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    Hollanda'da dün yapılan, Senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçimlerinde ilk sonuçlara göre en çok oyu, seçime ilk kez katılan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) aldı. 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti ise senatodaki çoğunluğunu kaybedecek.

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte
    © REUTERS / Yves Herman
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    Ülkede dün yaklaşık 13 milyon seçmen, 12 eyalet meclisindeki 570 üyeyi belirlemek üzere sandık başına gitti.

    Hollanda Ulusal Haber Ajansının (ANP) haberine göre, senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçiminin galibi seçime ilk kez katılan ve Temsilciler Meclisinde iki milletvekili bulunan aşırı sağcı FvD partisi oldu.

    Başbakan Mart Rutte başkanlığındaki 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti ise senatodaki çoğunluğunu kaybedecek.

    Sandıkların yüzde 93'ünün açıldığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, öne çıkan partilerden FvD Partisi 86, Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) 78, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 74, Yeşil Sol (GL) 61, İşçi Partisi (PvdA) 53, Demokrat 66 (D66) 40, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) 41, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 32 üye çıkarırken 105 üye ise diğer partilere dağıldı.

    Eyalet meclislerindeki üyelerin oylarıyla belirlenen, 27 Mayıs'ta yapılacak senato seçimlerinde ise eyalet seçimlerinin sonuçlarına göre, aşırı sağcı FvD'nin 12, VVD'nin 12, CDA'nın 9, GL'nin 9, PvdA'nın 7, D66'nın 6, aşırı sağcı PVV'nin 5, CU'nun 4, Sosyalist Partinin (SP) 4, Hayvanlar Partisinin (PvdD) 3, 50 Plus Partisinin 2 ve Reformcu Devlet Partisinin (SGP) 2 sandalye alması bekleniyor.

    Buna göre, PVV ve FvD ile birlikte aşırı sağcı partilerin toplam sandalye sayısının 9'dan 17'ye çıkacağı senatoda toplam 75 sandalyeden 38 sandalyesi bulunan koalisyon ortakları VVD, CDA, D66 ve CU partilerinin sandalye sayısı 31'e düşecek.

    Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld
    © REUTERS / Piroschka van de Wouw
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    DENK PARTİSİ 12 EYALETİN 3'ÜNDE TOPLAM 3 MECLİS ÜYELİĞİ KAZANDI

    Kuzey ve Güney Hollanda ile Utrecht eyaletlerinde birer meclis üyesi çıkaran Denk Partisi, ilk kez katıldığı seçimde 12 eyaletten 3'ünde toplam 3 meclis üyeliği elde etti.

    Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, sandık çıkışlarına göre, senatoda 1 sandalye kazandığı görülürken sandıkların yüzde 93'ü açıldığında partinin bunu kaybettiği ortaya çıktı.

    Hollanda basınında çıkan haberlerde ise Denk Partisinin sandıkların tamamı açıldığında senatoda 1 sandalye kazanma ihtimalinin hala bulunduğu belirtildi.

    Denk Partisi gibi ilk kez eyalet seçimlerine Kuzey ve Güney Hollanda eyaletlerinden katılan NIDA Partisi ise eyalet meclislerine girmeyi başaramadı.

    Seçimde yarışan çok sayıda Türk kökenli adayın durumu ise büyük ölçüde tercihli oyların sonucunun açıklanmasıyla belli olacak.

    Sandık başına giden yaklaşık 13 milyon seçmenin, eyalet meclislerinde yer alacak isimleri belirlemek için oy kullandığı seçimin resmi sonuçları 25 Mart'ta açıklanacak.

    EYALET VE SENATO SEÇİMLERİ

    Ülke yasalarına göre, senatörler doğrudan halk tarafından değil 12 eyalet meclisinde görev yapan 570 üyenin oylarıyla belirleniyor.

    Senatoda bulunan 75 senatör, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip.

    Ülkede Senato seçimleri 27 Mayıs'ta yapılacak.

    Etiketler:
    seçim, FvD, Thierry Baudet, Hollanda
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