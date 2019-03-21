Hollanda Başsavcılığı: Tanış 'terör kastıyla hareket etmekle' suçlanacak

Hollandalı savcılar, Utrecht kentinde bir tramvaya düzenlenen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faili olan Gökmen Tanış'ın ‘terörizmle' suçlanacağını açıkladı. Tanış'ın yarın mahkemeye çıkması bekleniyor.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw Hollanda polisi: Zanlı Gökmen Tanış ile ölenler arasında herhangi bir bağ tespit edilmedi

Utrecht Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Tanış'ın ‘terör kastıyla cinayete teşebbüs ve adam öldürmek ve tehditle' suçlanacağını açıkladı. Ancak savcılar, ‘radikal ideolojisi ve kişisel sorunların da' göz önünde bulundurulduğunu ekledi.

Savcılar, Tanış'ın tek başına hareket edip etmediğine dair soruşturmanın da sürdüğünü belirtti. Tanış'ın ayrıca psikoloijk bir değerlendirmeye de gireceği açıklandı.

Türkiye doğumlu 37 yaşındaki Tanış'ın yarın mahkeme önüne çıkması bekleniyor. Bu tarz duruşmalar genelde kamuoyuna kapalı gerçekleşiyor.

POLİS, YAŞAMINI YİTİRENLERLE BAĞINI KURAMADI

© REUTERS / Piroschka van de Wouw Utrecht saldırısında terör şüphesi: Gökmen Tanış'ın tecavüzden hırsızlığa suç dosyası kabarık

Utrecht polisi de daha önce Tanış ile saldırıda hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağ tespit edilmediğini açıklamıştı.

Bu açıklama, Tanış'ın ailesi tarafından yapılan ‘gönül işi, aile meselesi' varsayımlarını ve eski sevgilisinin "Saldırının onun diniyle ilgisi yok. O bir terörist değil, psikopat" ifadesini doğrulamamıştı.