Brexit’in iptali için açılan dilekçe yüzünden hükümet sitesi çöktü

İngiltere hükümeti sitesi, Brexit’in iptali için açılan dilekçenin yoğun ilgi görmesi sonucu çıkan teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

© REUTERS / Stefan Wermuth İngiltere AB'den Brexit'in ertelenmesini istedi

Guardian'ın aktardığına göre, Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesinin iptali ve İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinin korunması yönünde çağrı içeren dilekçe dün akşamdan itibaren dakikada 1500 tıklama hızıyla imza toplamaya başladı. İmza sayısının çok kısa sürede 600 bini geçtiği belirtildi.

Bugün sabah yerel saatle 09.00 (TSİ 11.00) sıralarında da dilekçenin yayınlandığı hükümet sitesinde teknik sorun çıktı. Sitenin erişime kapatıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlara daha sonra tekrar girmeyi denemeleri önerildi.

Gazeteye konuşan Temsilciler Meclisi'nden bir kaynak, "sisteme büyük ve sabit yüklenme" sebebiyle teknik zorlukların yaşandığı ve yetkililerin siteyi yine erişime açmaya çalıştığını söyledi. Site, 1 saat sonra tekrar açılsa da belli bir süre sonra yine sorun yaşandı.

Sitede sorunlar zaman zaman devam etse de imza sayısı 750 bini gördü.

Dilekçenin metninde, "Hükümet sürekli AB'den çıkmanın halkın iradesi olduğunu açıklıyor. AB'de kalmak için toplumsal desteğin gücünü göstererek bu açıklamalara son vermemiz gerekiyor" yazıyor.