Arnavutluk’ta protestocular ve polis çatıştı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, hükümeti protesto eden göstericiler ile polis arasında parlamento binası önünde çatışma çıktı.

Yerel medyanın aktardığına göre daha önce, 16 Mart günü gerçekleşen hükümet karşıtı gösteride agresif eylemlerde bulundukları gerekçesiyle 33 kişiye karşı soruşturma başlatılmıştı.

Başkent Tiran'da bugün, Başbakan ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin lideri Edi Rama'nın istifa etmesini talep eden çok sayıda vatandaşın katılımıyla yeni protesto eylemi düzenlendi. Polis, parlamento binasına yürüyen kalabalığı durdurmaya çalıştı.

Albanian Daily News'in aktardığına göre, muhalefetteki Demokratik Parti'den yapılan açıklamada, "Parlamentoya girmenin ve Arnavutları soyan herkesi oradan kovmanın zamanı geldi. Vatandaşlar, protestolara devam etmeye karar verenlerdir. Tıpkı ABD'nin teröristlerle müzakere yapmadığı gibi biz de haydutlarla müzakere yapmıyoruz" dendi.

Göstericilerin bir kısmı, polise fişek ve diğer cisimler atarak birkaç kez kordonu delmeye çalıştı. Polis, göstericilere karşı biber gazı ve tazyikli su kullandı.