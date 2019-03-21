Macron'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

© REUTERS / Tolga Akmen Brexit’in iptali için açılan dilekçe yüzünden hükümet sitesi çöktü

BBC Türkçe'nin haberine göre Emmanuel Macron bugün başlayan AB zirvesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "İngiltere'deki oylamanın olumsuz sonuçlanması halinde, AB'den anlaşma olmadan ayrılmaya doğru ilerlenecek demektir. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu günlerde ve anlarda, net olmak hayati önem taşıyor" dedi.

Macron, anlaşma olmadan ayrılığın vahim ekonomik sonuçları olacağını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Brexit ertelenecekse bu sadece teknik bir erteleme olabilir…Teknik ertelemenin dışında bir şey olması için ise ciddi bir siyasi değişim gerek".

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) düzenli bir şekilde ayrılması için "son ana kadar çalışma" sözü verdi, Brexit'in sorunsuz tamamlanmasının herkesin çıkarına olduğunu söyledi.