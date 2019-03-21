Macaristan: AB, Pakş-2 nükleer santralinin yapımına onay verdi

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Szijjarto, "Nükleer santrali inşa edecek miyiz etmeyecek miyiz, bu anlaşmayı hayata geçirecek miyiz geçirmeyecek miyiz diye bir sorunumuz yok bizim açıdan. İnkar etmeyeceğim, takvimin gerisindeyiz. Ancak takvimin gerisinde olmak, tamamen çalışmalardan vazgeçmek anlamına gelmez. Bu sadece santralin planlandığından daha geç tarihlerde açılacağı anlamına geliyor. Gecikmenin temel nedeni, AB'nin resmi prosedürlerinin uzaması. Bu prosedürler gerektiğinden daha fazla zaman aldı. Kesinlikle planladığımızdan daha fazla zaman aldı. Ama şimdi prosedürler tamamlandı ve AB yeşil ışık yaktı" dedi.

Bakan, hazırlık çalışmalarının başladığını, projenin gerçekleştirileceği yerde yardımcı altyapının inşa edildiğini de sözlerine ekledi.

Szijjarto ayrıca ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 40'ının nükleer enerji sayesinde karşılandığını, Pakş-2'nin açılmasıyla bu rakamın daha da artacağını kaydetti.

Rusya ve Macaristan, 2014 yılında Pakş-2 nükleer santralinin yapımı için anlaşma imzalamıştı. Santralin 12.5 milyar euro olan toplam maliyetinin 10 milyarlık kısmı Rusya'nın açacağı krediyle karşılanacak.