AB'den Brexit ertelemesine koşullu onay: 'Anlaşma haftaya İngiltere Parlamentosu'ndan geçmeli'

İngiltere, Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep etmişti. Ancak AB liderleri 7 Mayıs'ın son tarih olarak belirlenmesini görüşüyor.
Zirveden ilk gelen haberlere göre liderler son tarih olarak, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin başlamasından bir gün önce olan 22 Mayıs'ı kararlaştırmışlardı. Ancak bu tarihin daha önce çekilebileceği belirtiliyor.
Taslak kararda ayrıca İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasının yeniden görüşmeye açılamayacağı bildirildi.
BBC'nin Avrupa editörü Katya Adler bu kararın henüz taslak olduğunu, liderler arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Kararın kesinleşmesi için Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderinin de onayı gerek.
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