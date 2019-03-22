AB'den Brexit ertelemesine koşullu onay: 'Anlaşma haftaya İngiltere Parlamentosu'ndan geçmeli'

© AFP 2019 / Yoan VALAT Macron'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

BBC Türkçe'nin haberine göre taslak metinde İngiltere Parlamentosu'nun daha önce iki kez reddettiği anlaşmayı gelecek hafta yapılacak oylamada yeniden reddetmesi durumunda ise İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılacağı uyarısında bulunuldu.

İngiltere, Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep etmişti. Ancak AB liderleri 7 Mayıs'ın son tarih olarak belirlenmesini görüşüyor.

Zirveden ilk gelen haberlere göre liderler son tarih olarak, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin başlamasından bir gün önce olan 22 Mayıs'ı kararlaştırmışlardı. Ancak bu tarihin daha önce çekilebileceği belirtiliyor.

Taslak kararda ayrıca İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasının yeniden görüşmeye açılamayacağı bildirildi.

BBC'nin Avrupa editörü Katya Adler bu kararın henüz taslak olduğunu, liderler arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Kararın kesinleşmesi için Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderinin de onayı gerek.