Atina'da Rus Konsolosluğu'na 'el bombası' atıldı

Atina'daki Rus Konsolosluğu'na el bombası olduğu düşünülen bir patlayıcı atıldığı belirtildi.

Yunanistan'daki Rusya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, iki kişinin Atina'daki konsolosluk binasının yakınlarında yer alan polis kulübesine ‘patlayıcı bir madde' attığını duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Dün akşam iki yabancı, Rusya temsilciliğinin önünden bisikletle geçerken, konsolosluğun yanında bulunan polis kulübesine patlayıcı bir cihaz attı" denildi.

Yerel Skai TV kanalı da, kimliği bilinmeyen iki kişinin konsolosluğa 'el bombası' attığını duyurdu. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

El bombasının patlamadığı belirtilirken, polis henüz olayın neden gerçekleştirildiğine dair bir bulguya ulaşamadı. Bölge polis kordonuna alındı.