Kayıt
14:57 22 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Janina Findeisen'ın kaçırılıp rehin alınmasında rolü olduğunu reddeden Nusra'nın bazı üyeleri

    7 aylık hamileyken Nusra ile röportaja gidip rehin alınan gazeteci: Her an kafamı kesebileceklerinin bilincindeydim

    © AFP 2019 / File
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Suriye'de Ekim 2015'te kaçırılıp rehineyken doğum yapan Filistin kökenli Alman gazeteci-belgeselci Janina Findeisen, Eylül 2016'da kurtarılması sonrası ilk kez konuştu.

    Almanya Büyükelçiliği / Ankara
    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    Almanya: Suriye'den kurtarılan vatandaşımız ve bebeği Türkiye'de
    Suriye'de Nusra ile bağlantılı militanlar tarafından kaçırıldığında 7 aylık hamile olan ve rehineyken bir erkek çocuk dünyaya getiren Janina Findeisen, Süddeutsche gazetesine röportaj verdi.

    CEP TELEFONU, TAKİP CİHAZI ALMADAN

    "Benden şüphelenselerdi, iş o noktaya gelseydi kameranın önünde kafamı keseceklerinin tümüyle bilincindeydim" diyen gazeteci-belgeselci, Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'ne katılmış eski bir okul arkadaşıyla mülakat yapmak için Ekim 2015'te Suriye'ye geçtiğini, yanında ne cep telefonu ne de takip cihazı bulunduğunu anlattı.

    IŞİD
    © Fotoğraf : LiveLeak
    'Cihatçı John' rehineyi tango yapmaya zorlamış
    'HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASINI YAPTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLDİM'

    Kimliğini korumak için mülakatta Laura diye söz ettiği eski okul arkadaşından güvenlik garantisi aldığını aktaran Findeisen, "Hamilelik nedeniye kendimi baskı altında hissediyordum. Hala çalışabilirken bu hikayeyi anlatmak istiyordum ve doğumdan sonrasını beklemek istemiyordum. O zaman hayatımın en büyük hatasını yaptığımın farkında değildim" diyerek şöyle devam etti:

    "Medyada ya İslamcı propaganda ya da terör basmakalıpları var. Onların hikayelerini farklı anlatabileceğimi düşünmüştüm."

    'GÖRECELİ OLARAK İYİYDİM'

    Güvenli şekilde Suriye'nin kuzeyine geçen ve Laura ile 8 gün geçiren kadın belgeselci, Suriye'den ayrılmaya kalktığında ise cihatçı militanlar tarafından pusuya düşürüldüğünü belirtti.

    IŞİD
    © AP Photo /
    Eski IŞİD üyesi infazların bilinmeyenlerini anlattı
    Kaçırılmasında arkadaşının bir rolü olduğuna inanmadığını söyleyerek "Bence onu da aldattılar" dedi.

    Kendisini rehin alanların bunun siyasi bir kaçırma olmadığını, tüm istediklerinin fidye parası olduğunu söylediklerini aktaran Findeisen, şöyle devam etti:

    "İlk gece militanlardan birinin eşine hamile olduğumu söyledim, o sırada ağlıyordum, o da erkeklerin bana bir zarar vermeyeceğine dair söz verdi."

    "Birkaç rahatsızlık verici durum oldu, ama göreceli olarak iyiydim. Aynı zamanda bunların hoş, insani tipler olmadıkları apaçık ortadaydı."

    OYUNCAK AYI HEDİYE ETMİŞLER

    Ortadoğu - IŞİD - Peşmerge
    © AP Photo /
    Kafa kesen IŞİD liderinin kafası kesildi
    Doğum tarihi yaklaştıkça kendisini hastaneye götürmeleri umuduyla sancı taklidi yaptığını, ama militanların kendisine jinekolog getirdiklerini, kadın jinekoloğu gelmeye zorlamak için doktor kocasını kaçırdıklarını daha sonra öğrendiğini anlatan Findeisen, sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirmesinin ardından militanların kendisine oyuncak ayı, çikolata ve çocuk bezi verdiklerini kaydetti.

    'BANA FİDYE VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER'

    Yaklaşık bir yıl sonra oğluyla birlikte serbest bırakılıp Alman hükümet yetkililerine teslim edilen belgesel filmci, bunun için 5 milyon euro fidye verildiği iddialarına karşılık o dönemde Alman yetkililerin kendisine bırakılması için para ödenmediğini söylediğini aktardı.

    'GÜVENLİK GARANTİSİNİN İHLALİ NEDENİYLE BIRAKILDI'

    BBC'nin 'IŞİD'in Umutsuz Ev Kadınları' adlı skecinden bir kare
    © Fotoğraf : Youtube
    BBC'den 'IŞİD'in Umutsuz Ev Kadınları' : Kafa kesmeye 3 gün kaldı, ne giyeceğimi bilmiyorum
    Cihatçıların şeriat mahkemesinin kaçırılmasının eski okul arkadaşının bağlı olduğu grubun verdiği güvenlik garantisinin ihlali anlamına geldiğine hükmettiğini, bunun sonucunda bırakıldığını anlatan Findeisen, Suriye'ye geri dönmeyeceğini ve diğer savaş bölgelerini buralardan daha iyi haber geçen meslektaşlarına bırakacağını söyledi.

    Alman kadın gazeteci Türkiye'ye giriş yaptığında, Nusra, 'Findeisen'ın kaçırılmasıyla kendilerinin hiçbir ilgisinin bulunmadığı, şeriat mahkemesinin de güvenlik garantisi verildiği için korunması gerektiğine hükmettiği, bulunduğu hapishaneyi tespit edip basarak kurtardıklarına dair' açıklama yayımlamıştı.

    Etiketler:
    erkek çocuk, rehine, hamile, Nusra, El Kaide, Süddeutsche Zeitung, Janina Findeisen, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    Gezici'nin anketine göre İstanbul, Ankara ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 7 şehirde son durum
    Karikatür
    ABD'li yetkili Wheelbarger: F-35 teslimatı hazırlıkları yakında askıya alınabilir
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet