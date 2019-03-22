7 aylık hamileyken Nusra ile röportaja gidip rehin alınan gazeteci: Her an kafamı kesebileceklerinin bilincindeydim

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Suriye'de Nusra ile bağlantılı militanlar tarafından kaçırıldığında 7 aylık hamile olan ve rehineyken bir erkek çocuk dünyaya getiren Janina Findeisen, Süddeutsche gazetesine röportaj verdi.

CEP TELEFONU, TAKİP CİHAZI ALMADAN

"Benden şüphelenselerdi, iş o noktaya gelseydi kameranın önünde kafamı keseceklerinin tümüyle bilincindeydim" diyen gazeteci-belgeselci, Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'ne katılmış eski bir okul arkadaşıyla mülakat yapmak için Ekim 2015'te Suriye'ye geçtiğini, yanında ne cep telefonu ne de takip cihazı bulunduğunu anlattı.

Janina Findeisen was pregnant when she was kidnapped while reporting from Syria in October 2015 https://t.co/WPCu0OY7Td — The Telegraph (@Telegraph) 22 Mart 2019

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Kimliğini korumak için mülakatta Laura diye söz ettiği eski okul arkadaşından güvenlik garantisi aldığını aktaran Findeisen, "Hamilelik nedeniye kendimi baskı altında hissediyordum. Hala çalışabilirken bu hikayeyi anlatmak istiyordum ve doğumdan sonrasını beklemek istemiyordum. O zaman hayatımın en büyük hatasını yaptığımın farkında değildim" diyerek şöyle devam etti:

"Medyada ya İslamcı propaganda ya da terör basmakalıpları var. Onların hikayelerini farklı anlatabileceğimi düşünmüştüm."

Slightly blown away by this story of a young, German journalist who gave birth while being held hostage in Syria. I could well see #CarolineLink making a film out of this story. #regie #janinafindeisen #syrien #syriahttps://t.co/GTC1JXhHZk — Beatrice (@Pacificant) 22 Mart 2019

'GÖRECELİ OLARAK İYİYDİM'

Güvenli şekilde Suriye'nin kuzeyine geçen ve Laura ile 8 gün geçiren kadın belgeselci, Suriye'den ayrılmaya kalktığında ise cihatçı militanlar tarafından pusuya düşürüldüğünü belirtti.

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Kaçırılmasında arkadaşının bir rolü olduğuna inanmadığını söyleyerek "Bence onu da aldattılar" dedi.

Kendisini rehin alanların bunun siyasi bir kaçırma olmadığını, tüm istediklerinin fidye parası olduğunu söylediklerini aktaran Findeisen, şöyle devam etti:

"İlk gece militanlardan birinin eşine hamile olduğumu söyledim, o sırada ağlıyordum, o da erkeklerin bana bir zarar vermeyeceğine dair söz verdi."

"Birkaç rahatsızlık verici durum oldu, ama göreceli olarak iyiydim. Aynı zamanda bunların hoş, insani tipler olmadıkları apaçık ortadaydı."

Die Journalistin Janina Findeisen wurde hochschwanger von Terroristen in Syrien als Geisel genommen. Im Interview mit @f_obermaier und @b_obermayer spricht sie über die Monate der Gefangenschaft: https://t.co/oO14qBoobW pic.twitter.com/iVyWHGns9s — SZ Magazin (@szmagazin) 21 Mart 2019

OYUNCAK AYI HEDİYE ETMİŞLER

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Doğum tarihi yaklaştıkça kendisini hastaneye götürmeleri umuduyla sancı taklidi yaptığını, ama militanların kendisine jinekolog getirdiklerini, kadın jinekoloğu gelmeye zorlamak için doktor kocasını kaçırdıklarını daha sonra öğrendiğini anlatan Findeisen, sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirmesinin ardından militanların kendisine oyuncak ayı, çikolata ve çocuk bezi verdiklerini kaydetti.

'BANA FİDYE VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER'

Yaklaşık bir yıl sonra oğluyla birlikte serbest bırakılıp Alman hükümet yetkililerine teslim edilen belgesel filmci, bunun için 5 milyon euro fidye verildiği iddialarına karşılık o dönemde Alman yetkililerin kendisine bırakılması için para ödenmediğini söylediğini aktardı.

Janina Findeisen (⁦@j_findeisen⁩) reiste schwanger nach Syrien und wurde entführt. Im ⁦@szmagazin⁩ spricht sie erstmals über ihre Gefangenschaft: https://t.co/HPLtLkrAnW. Ihr Buch ⁦@piperverlag⁩ erscheint am 2. April: https://t.co/nTN1pD4jA6 pic.twitter.com/et0HY16ccb — Frederik Obermaier (@f_obermaier) 21 Mart 2019

'GÜVENLİK GARANTİSİNİN İHLALİ NEDENİYLE BIRAKILDI'

Cihatçıların şeriat mahkemesinin kaçırılmasının eski okul arkadaşının bağlı olduğu grubun verdiği güvenlik garantisinin ihlali anlamına geldiğine hükmettiğini, bunun sonucunda bırakıldığını anlatan Findeisen, Suriye'ye geri dönmeyeceğini ve diğer savaş bölgelerini buralardan daha iyi haber geçen meslektaşlarına bırakacağını söyledi.

Alman kadın gazeteci Türkiye'ye giriş yaptığında, Nusra, 'Findeisen'ın kaçırılmasıyla kendilerinin hiçbir ilgisinin bulunmadığı, şeriat mahkemesinin de güvenlik garantisi verildiği için korunması gerektiğine hükmettiği, bulunduğu hapishaneyi tespit edip basarak kurtardıklarına dair' açıklama yayımlamıştı.