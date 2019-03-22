AB: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımıyoruz

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine, "Avrupa Birliği, uluslararası hukuka uygun olarak, İsrail'in Haziran 1967'den bu yana işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyor" ifadelerini kullandı.

© AFP 2019 / Jalaa Marey Rusya: Golan Tepeleri'ni asla İsrail toprağı olarak tanımayacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden "52 yıl sonra, ABD'nin İsrail Devleti ve Bölgesel İstikrar için kritik öneme sahip stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini tam olarak tanıma zamanı geldi" ifadeleriyle yaptığı paylaşımın ardından, İsrail'in işgalinde bulunan Golan Tepeleri'ne ilişkin tartışma yeniden alevlendi.

Konuyla ilgili Reuters'a açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü "Avrupa Birliği'nin pozisyonu değişmedi. AB, uluslararası hukuka uygun olarak, Golan Tepeleri de dahil olmak üzere İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu bölgelerdeki egemenliğini tanımıyor ve bunları İsrail toprağının bir parçası olarak görmüyor" ifadelerini kullandı.