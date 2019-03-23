Hollanda’da sessiz yürüyüş

Pazartesi Hollanda’nın Utrecht şehrinde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 vatandaş ve çok sayıda yaralı adına sessiz bir yürüyüş düzenlendi.

Pazartesi Hollanda'nın Utrecht şehrinde Gökmen Tanış adında saldırganın tramvayda açtığı ateşte 3 Hollandalı hayatını kaybetti. 5 vatandaş yaralandı, 2'si halen yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

Hollanda savcılığı bugün yaptığı açıklamada, saldırgan Tanış'ın suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Ve aynı zamanda saldırıyı tek başına yaptığını açıkladı. Hollanda savcılığı suçlamaların yanında terör motifi ile gerçekleştirilmiş olduğunu ekledi.

Yaşanılan bu üzücü olayı sebebiyle Utrecht belediyesi tarafından düzenlenen sessiz yürüsüye yaklaşık 16 bin vatandaş katıldı. Yürüyüşe aynı zamanda Hollanda Başbakanı sayın Mark Rutte, Adalet bakanı Fred Grapperhaus, utrecht belediye başkanı Jan van Zanen ve bir çok sayıda üst düzey katılım oldu.