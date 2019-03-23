Hollanda’da sessiz yürüyüş

Hollanda savcılığı bugün yaptığı açıklamada, saldırgan Tanış'ın suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Ve aynı zamanda saldırıyı tek başına yaptığını açıkladı. Hollanda savcılığı suçlamaların yanında terör motifi ile gerçekleştirilmiş olduğunu ekledi.
Yaşanılan bu üzücü olayı sebebiyle Utrecht belediyesi tarafından düzenlenen sessiz yürüsüye yaklaşık 16 bin vatandaş katıldı. Yürüyüşe aynı zamanda Hollanda Başbakanı sayın Mark Rutte, Adalet bakanı Fred Grapperhaus, utrecht belediye başkanı Jan van Zanen ve bir çok sayıda üst düzey katılım oldu.
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