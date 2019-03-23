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19:43 23 Mart 2019
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    İngiltere’de dev Brexit yürüyüşü

    İngiltere’de dev Brexit yürüyüşü: Anlaşma kararını 'Halka bırakın'

    © REUTERS / Kevin Coombs
    Avrupa
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    İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılması süreci taraflar arasında varılan anlaşmanın parlamentodan geçememesi nedeniyle ertelenme talebi ile çıkmaza girerken; İngiltere halkı bu konuda kendilerinin fikrinin alınması talebiyle büyük bir gösteri düzenliyor.

    İngiltere Başbakanı Theresa May
    © AA / Dursun Aydemir
    AB ile İngiltere Başbakanı May yeni Brexit tarihlerinde uzlaştı
    İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) çıkış sürecine ilişkin (Brexit) yeniden referandum yapılmasını isteyen gruplar Londra'da yürüdü. İngiltere'nin Brexit sürecinin krize dönüşmesinin ardından ülkenin geleceği konusunda nihai söz hakkının halka verilmesi ve yeniden referandum yapılmasını talep eden AB yanlısı 1 milyon kişi, başkent Londra'da gösteri düzenledi.

    Park Lane'de toplanan AB yanlısı gruplar, polisin trafiğe kapattığı güzergah üzerinden bakanlık ve Başbakanlık binalarının bulunduğu Whitehall ve Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

    Yürüyüşe katılanlar ellerinde "50. maddeyi iptal edin", "Halka sormanızı talep ediyoruz" yazılı dövizler ve AB bayrakları taşıdı.

    İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Muhafazakar Partili Eski Başbakan Yardımcısı Michael Heseltine, Muhafazakar Partili eski Eğitim Bakanı Justine Greening, eski Başsavcı Dominic Grieve, Bağımsız Grup Milletvekili Anna Soubry, Liberal Demokrat Parti Lideri Vince Cable ve Yeşiller Partisi vekili Caroline Lucas, Trafalgar Meydanı'ndaki konuşmacılar arasında yer aldı.

    BREXİT'İ İPTAL DİLEKÇESİNE 4 MİLYON 300 BİN İMZA TOPLANDI

    İngiltere-Brexit
    © REUTERS / Tolga Akmen
    Brexit’in iptali için açılan dilekçe yüzünden hükümet sitesi çöktü
    Öte yandan İngiliz Parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan ve hükümete, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 günde 4 milyon 300 bine ulaştı.

    "50. maddeyi iptal et ve AB'de kal" başlıklı dilekçede, hükümetin Brexit'i "halkın iradesi" olarak sunduğu hatırlatılarak, "AB'de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

    İngiltere'de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçe Parlamentoda tartışılıyor.

    BREXİT SÜRECİ

    İngiltere 23 Haziran 2016'daki referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla Brexit kararı almıştı. İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

    John Bercow
    © REUTERS /
    Brexit anlaşmasının 3. kez oylanmasına parlamento engeli
    Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı olarak iptal edebileceğine hükmetmişti.

    İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

    Brexit, perşembe günü yapılan AB liderler zirvesinde ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

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    Etiketler:
    Yürüyüş, Brexit, Avrupa Birliği (AB), İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
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