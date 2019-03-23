Almanya Dışişleri Bakanı Maas: NATO’nun Yugoslavya’ya müdahalesi doğruydu

© AFP 2019 / GEORGES GOBET Sırbistan Savunma Bakanı Vulin: Son ülke olarak kalsak bile NATO'ya üye olmayacağız

Maas, Alman Stuttgarter Nachrichten gazetesine verdiği röportajda NATO ülkelerinin 1999’da Yugoslavya’yı bombalamasının doğru bir eylem olduğunu söyledi.

Die Welt gazetesinin de ulaştığı röportaja göre Maas, NATO ülkelerinin 1999’da Yugoslavya’ya yönelik müdahalesine de değindi. Maas, “Eskiden de olduğu gibi Almanya’nın (operasyona) katılmasının duruma yönelik sorumlu yaklaşımından kaynaklandığını düşünüyorum” diye konuştu.

Askeri müdahalenin kendisine göre her zaman ‘en son araç’ olduğunu kaydeden Maas, sözlerine şöyle devam etti: “O zaman biz toplu katliamlara kadar varan toplu insan hakları ihlalleri olduğunu görüyorduk. Ben NATO’nun müdahalesinin doğru olduğu kanısındayım. Bu (müdahale) olmasaydı, orada daha neler olabileceğini bilmek istemem.”

© AFP 2019 / GEORGES GOBET Sırbistan Savunma Bakanı Vulin: Son ülke olarak kalsak bile NATO'ya üye olmayacağız

1999’da Kosova Kurtuluş Ordusu’ndan Arnavut ayrılıkçılarla Sırbistan ordu ve polis güçleri ile girdiği silahlı çatışma, NATO güçlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) pozisyonu göz ardı ederek (o zamanlar Sırbistan ve Karadağ’dan oluşan) Yugoslavya’yı bombalamasına neden olmuştu.

NATO güçlerinin Yugoslavya’ya yönelik hava saldırıları 24 Mart 1999’dan 10 Haziran 1999’a kadar devam etti. Sırbistan hükümetinin tahminlerine göre bombardımanlar sırasında 89’u çocuk yaklaşık 2 bin 500 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 500 kişiyse yaralandı.

Çeşitli değerlendirmelere göre bombardımanların yarattığı maddi hasarsa 30 ile 100 milyar dolar arasında.