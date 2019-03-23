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00:48 24 Mart 2019
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    Sarı Yelekler 19.hafta

    Sarı Yelekler, gösterilerin 19. haftasında: Çok sayıda göstericiye gözaltı ve para cezası

    © AP Photo / Claude Paris
    Avrupa
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    Fransa'da Sarı Yelekler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde yasağa rağmen gösteri yapmak isteyen 29 kişiye para cezası verdi.

    Sarı Yelekler 17. hafta
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Macron yönetimi, Sarı Yelekler protestolarını yasaklıyor
    Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, 19. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Fransız polisi, Sarı Yelekler'in, başkent Paris'te Champs-Elysees caddesi ve Bordeaux, Toulouse, Marsilya, Nice ve Rouen dahil birçok şehir merkezinde gösteri yapmalarına izin vermedi.

    Bir grup sarı yelekli gösterici, Paris'te Eyfel Kulesi'nin önündeki Trocadero Meydanı'nda toplanırken, yüzlerce gösterici, Denfert-Rochereau meydanından Montmartre'a doğru yürüyüşe geçti. Güvenlik güçleri, başkentteki eylemde 51 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

    Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde yasağa rağmen gösteri yapmak isteyen 29 kişiye para cezası verdi.

    Sarı Yelekler hareketi, talepleri arasında yer alan Macron'un istifasını Paris'teki Zafer Takı'na da yazdı.
    © REUTERS / Stephane Mahe
    Sarı Yelekler'in gösterilerinde biber gazı kullanımına ilişkin 174 soruşturma
    Paris'in yeni emniyet müdürü Didier Lallement, herhangi bir şiddet olayına daha hızlı müdahale edebilmesi için özel polis birlikleri oluşturulduğunu belirtti. Başkentte, yaklaşık 6 bin polisin görev yaptığı ve gösterileri izlemeye yardımcı olması için iki drone kullanıldığı bildirildi. Kente, kritik bölgeleri korumak ve emniyet güçlerinin protestolar sırasında asayişi sağlamaya odaklanmasına imkan sağlamak için asker sevk edildi.

    Diğer yandan göstericiler, Nice’te eylem yasağına rağmen şehir merkezinde gösteri düzenledi. Gösteride, polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşanırken, 20 kişi gözaltına alındı.

    SARI YELEKLER GÖSTERİLERİNDE GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇMA İZNİ

    Fransız General Bruno Leray, dün Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, ordunun, hafta sonu başkent Paris'te Sarı Yelekler'in düzenleyeceği gösteri sırasında düzeni sağlamak amacıyla 5 bin civarında polise destek olacağını söylemiş ve güvenlik güçleri için "Eğer kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamları tehlikeye girerse, ateş açabilirler" ifadesini kullanmıştı.

    Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees bölgesinde Sarı Yelekler protestolarına müdahale eden polisler
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    Fransa'da Sarı Yelekler'in gösterilerinde güvenlik güçlerine ateş açma izni verildi
    Fransa'da Sarı Yelekler, geçen hafta cumartesi günü Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Champs-Elysees'de toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, camlarını kırdıkları birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, ayrıca caddedeki birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını yakmıştı.

    Eylemde, Champs-Elysees çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Geçen haftaki gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.

    ŞİMDİYE KADAR 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri 4'üncü ayını doldurdu.

    Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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    Etiketler:
    Sarı Yelekler, Paris, Fransa
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