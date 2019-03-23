Sarı Yelekler, gösterilerin 19. haftasında: Çok sayıda göstericiye gözaltı ve para cezası

Bir grup sarı yelekli gösterici, Paris'te Eyfel Kulesi'nin önündeki Trocadero Meydanı'nda toplanırken, yüzlerce gösterici, Denfert-Rochereau meydanından Montmartre'a doğru yürüyüşe geçti. Güvenlik güçleri, başkentteki eylemde 51 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde yasağa rağmen gösteri yapmak isteyen 29 kişiye para cezası verdi.
Diğer yandan göstericiler, Nice’te eylem yasağına rağmen şehir merkezinde gösteri düzenledi. Gösteride, polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşanırken, 20 kişi gözaltına alındı.
SARI YELEKLER GÖSTERİLERİNDE GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇMA İZNİ
Fransız General Bruno Leray, dün Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, ordunun, hafta sonu başkent Paris'te Sarı Yelekler'in düzenleyeceği gösteri sırasında düzeni sağlamak amacıyla 5 bin civarında polise destek olacağını söylemiş ve güvenlik güçleri için "Eğer kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamları tehlikeye girerse, ateş açabilirler" ifadesini kullanmıştı.
Eylemde, Champs-Elysees çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Geçen haftaki gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.
ŞİMDİYE KADAR 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri 4'üncü ayını doldurdu.
Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.
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