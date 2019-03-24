Norveç kıyılarındaki tur gemisinden 1300 kişi tahliye ediliyor

Norveç'te yayınlanan VG gazetesinin polisten gelen bilgiye dayandırdığı haberine göre Norveç kurtarma servisleri, Tromso şehrinden Stavanger'e seyahat etmekte olan, More og Romsdal eyaleti yakınlarında bulunan Hustadvika limanı açıklarında ‘acil durum' sinyali veren Viking Sky gemisinden bin 300 kişiyi tahliye etmeye çalışıyor.

#UPDATE The Viking Sky cruise ship sent an SOS message due to "engine problems in bad weather," according to a Norwegian rescue centre https://t.co/68ZJS7FutV — AFP news agency (@AFP) March 23, 2019

​VG'ye konuşan bir polis yetkilisi, "Geminin motorunda sorunlar var, hareket edemiyor" diye konuştu. Gemide bulunan bin 300 kişinin tahliye edilmeye çalışıldığını, tahliye işleminin uzun sürebileceğini aktaran yetkili, "Olay yerine 3 helikopter hareket etti. Polis karada tahliye edilenler için bir kurtarma merkezi organize etti" açıklamasında bulundu.

Helicopters and multiple boats are rescuing more than 1,000 people from a cruise ship adrift in bad weather off Norway.



Joint Rescue Coordination Centre of Southern Norway’s Borghild Eldoen says she expects the rescues to last “through the whole night.” https://t.co/d8wqm1C9Uu pic.twitter.com/YjyTzr7yKa — CNN (@CNN) March 23, 2019

​Habere göre, geminin demir atmış olması büyük dalgaların ve şiddetli rüzgârın meydana geldiği bölgede bir felaketi önledi. Ayrıca, geminin demir attığı yerin karaya yaklaşık 1 km yakınlıkta olduğu belirtildi.

GEMİ MÜRETTEBATINDAN 3 KİŞİ RUSYA VATANDAŞI

Bu arada Rusya'nın Norveç Büyükelçiliği, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Norveç'te hareket kabiliyetini yitiren tur gemisinin mürettebatından 3 kişinin Rusya vatandaşı olduklarını, yolcuların arasındaysa Rusların olmadığı bildirildi.

Norveç kurtarma servisleri, ülkenin batı kıyılarında motorunda bir takım sorunlar yaşanan Viking Sky adlı tur gemisinden bin 300 kişiyi tahliyesine devam ediyor.