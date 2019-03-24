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    Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov

    Çijov: NATO’nun Yugoslavya bombardımanının hukuk dışı olduğuna hiç şüphe yok

    © AFP 2019 / JOHN THYS
    Avrupa
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    Rusya’nın Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, NATO’nun Yugoslavya’yı bombardımanının başlamasının 20. yıldönümünün, bu eylemlerin uluslararası hukukun kabaca ihlali olduğunu hatırlatmak için iyi bir neden olduğunu söyledi. Eski Yugoslavya Dışişleri Bakanı da İttifak’ın amacının Rusya sınırlarına yakınlaşmak olduğunu ifade etti.

    Sputnik’e konuşan Çijov “NATO uçağının Avrupa’yı bombardımanı uluslararası hukukun kabaca ihlaliydi. Bundan kimsenin şüphesi yok, sözkonusu eylemlere yönelik kararları alan kişiler de dahil… Bu nedenle bu olayı hatırlamak istemiyorlar. Ancak olanları hatırlamak için birçok neden var, 20. yıldönümü de bunlardan biri” ifadelerini kullandı.

    Çijov, 2000-2002 yılları arasında Rusya’nın Balkanlardaki temsilcisiydi.

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    Diğer yandan 1998-2000 yılları arasında Yugoslavya Dışişleri Bakanı olan Zivadin Jovanovic de, Rusya sınırlarına yakınlaşma planları doğrultusunda NATO’nun bombardımanın kaçınılmaz olduğu değerlendirmesini yaptı.

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    Jovanovic şunları söyledi: “NATO’nun saldırganlığını önlemenin hiçbir yolu yoktu zira bu, saldırganlar için jeopolitik önem taşıyordu. Uluslararası hukuk ve BM’ye karşı güçlerini göstermek, güneydoğuya doğru askeri olarak genişlemek için açık alan oluşturmak istiyorlardı. Ayrıca bir emsal oluşturmak da istiyorlardı, böylece BM sistemi dışında bir müdahaleciliği dünyaya yayabilirlerdi. Amaçları Balkanlar’da bir üs oluşturmak ve üslerini Rusya’nın sınırlarına daha da yakınlaştırmaktı.”

    Juvanovic, NATO saldırganlığından sonra Kosova’daki Uroshevac kenti yakınlarında Avrupa’daki en büyük askeri üs olan Camp Bondsteel üssü inşa edildi.

    NATO, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni 24 Mart-10 Haziran 1999 tarihleri arasında bombaladı. İttifak’ın bombardımanı BMGK’nın onayı olmadan, Yugoslavya yönetiminin Kosova’daki Arnavutlara karşı etnik temizlik ve insani felaket gerçekleştirdiği yönündeki suçlamaları çerçevesinde yapıldı. Sırp yetkililere göre, NATO’nun bombardımanları sırasında 2500 kişi öldü, 12500 kişi de yaralandı.

    Etiketler:
    NATO, Vladimir Çijov, Yugoslavya
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