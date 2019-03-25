Sırp doktor: NATO'nun Yugoslavya’da yaptıkları soykırımdı

© AFP 2019 / GEORGES GOBET Sırbistan Savunma Bakanı Vulin: Son ülke olarak kalsak bile NATO'ya üye olmayacağız

Sputnik’e konuşan Grujicic, NATO’nun 1999’daki Yugoslavya bombardımanlarının, kullanılan silahlar ve bu silahların yol açtığı sonuçlar bakımından bir soykırım olduğunu belirtti.

“NATO soykırım yaptı, çevre için tehlikeli olarak belirlenen tüm tesisleri bilinçli bir şekilde bombaladı. Bu türden bir tesisin imha edilmesi sonucu tüm bölgede ekolojik felaket yaşanıyordu” diyen Grujicic, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar kimya sanayii tesislerini, petrol rafinelerini, enerji üretim tesislerini biliyorlardı ve bilinçli olarak bombalıyorlardı. Büyük miktarda teknik yağ, kanserojen ve zehirleyici etkisi olan maddeler havaya, karaya ve suya karıştı, bazıları yerlerinde kaldı. Benzin, petrol ürünleri dökülüyordu, Tuna nehrinin sularına 5 ton cıva bulaştığını biliyoruz.”

© AFP 2019 / JOHN THYS Çijov: NATO’nun Yugoslavya bombardımanının hukuk dışı olduğuna hiç şüphe yok

1999’da Kosova Kurtuluş Ordusu’ndan Arnavut ayrılıkçılarla Sırbistan ordu ve polis güçleri ile girdiği silahlı çatışma, NATO güçlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) pozisyonu göz ardı ederek Yugoslavya’yı bombalamasına neden olmuştu.

NATO güçlerinin Yugoslavya’ya yönelik hava saldırıları 24 Mart 1999’dan 10 Haziran 1999’a kadar devam etti. Sırbistan hükümetinin tahminlerine göre bombardımanlar sırasında 89’u çocuk yaklaşık 2 bin 500 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 500 kişiyse yaralandı.

Çeşitli değerlendirmelere göre bombardımanların yarattığı maddi hasarsa 30 ile 100 milyar dolar arasında.