Sabah'a konuşan Hollanda Başbakanı Rutte: Türkler endişe etmesin

Gökmen Tanış tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen etkinliğe katılan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yürüyüşün sona erdiği noktada Sabah Almanya Koordinatörü İsmail Erel'e açıklamalarda bulundu.

Erel'in, "Hollanda'daki Türkler, bu olayın kendilerine mal edilmesinden endişe duyuyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Rutte şu cevabı verdi:

© AP Photo / Hollanda'da 3 kişiyi öldüren Gökmen Tanış yakalandı

"Utrecht'teki saldırının Hollanda'daki Türk toplumu ile ilgisi yok. Türklerin burada endişe etmesini gerektirecek bir durum da yok."

Rutte, "Bu kalabalığa bir bakın. Bu her şeyi açıklıyor. Bu muhteşem" diyerek, törende yan yana yürüyen Müslümanları ve Hollandalıları gösterdi.

ÇİÇEK BIRAKTI

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Utrecht Ulu Camisi yönetiminin de katıldığı yürüyüşte halkın arasında saldırının gerçekleştiği 24 Ekim Meydanı'na gelen Başbakan Rutte, burada ölenlerin anısına çiçek bıraktı. Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus ile Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen'in de aralarında olduğu 16 bin kişinin katıldığı anma töreninde çok sayıda Türk de hazır bulundu. Van Zanen, kentte nefret ve şiddete yer olmadığını söyledi.

'HEPİMİZ KABUS YAŞADIK'

Hollanda'daki Türkler, saldırının kendilerine mal edilebileceği endişesiyle açıklama yapmaktan kaçındı. Hollanda'da yaşayan iki Türk emekli duydukları üzüntüyü dile getirdi. Mikail Aras ve Mustafa Akça, 50 yıldır Hollanda'da yaşadıklarını belirterek, "Bu olaylar bir daha yaşanmasın. O gün hepimiz için büyük bir kabustu. Devletimizin, milletimizin, insanlarımızın tasvip etmediği bir olay. Kardeş gibi yaşıyoruz. Kimse huzurumuzu bozmasın" dedi.