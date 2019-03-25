Sabah'a konuşan Hollanda Başbakanı Rutte: Türkler endişe etmesin

Gökmen Tanış tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen etkinliğe katılan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yürüyüşün sona erdiği noktada Sabah Almanya Koordinatörü İsmail Erel'e açıklamalarda bulundu.
Erel'in, "Hollanda'daki Türkler, bu olayın kendilerine mal edilmesinden endişe duyuyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Rutte şu cevabı verdi:
Rutte, "Bu kalabalığa bir bakın. Bu her şeyi açıklıyor. Bu muhteşem" diyerek, törende yan yana yürüyen Müslümanları ve Hollandalıları gösterdi.
ÇİÇEK BIRAKTI
'HEPİMİZ KABUS YAŞADIK'
Hollanda'daki Türkler, saldırının kendilerine mal edilebileceği endişesiyle açıklama yapmaktan kaçındı. Hollanda'da yaşayan iki Türk emekli duydukları üzüntüyü dile getirdi. Mikail Aras ve Mustafa Akça, 50 yıldır Hollanda'da yaşadıklarını belirterek, "Bu olaylar bir daha yaşanmasın. O gün hepimiz için büyük bir kabustu. Devletimizin, milletimizin, insanlarımızın tasvip etmediği bir olay. Kardeş gibi yaşıyoruz. Kimse huzurumuzu bozmasın" dedi.
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