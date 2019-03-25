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15:33 25 Mart 2019
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    Matteo Salvini

    İtalya'da yerel seçimlerin galibi aşırı sağ: Şimdi Avrupa'yı değiştireceğiz

    © REUTERS / Yara Nardi
    Avrupa
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    İtalya'nın güneyindeki Basilicata bölgesindeki yerel parlamento seçimlerini kazanan sağ partilerin ittifakı, ülke genelinde sol partilerin bölgesel yönetim üstünlüğüne son verdi. Aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi Avrupa'yı değiştireceğiz" dedi.

    Matteo Salvini
    © REUTERS / Tony Gentile/File Photo
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    Basilicata'da dün yapılan bölgesel parlamento seçimlerini yaklaşık yüzde 42'lik oyla kazanan sağ partilerin ittifakı, bölgedeki 24 yıllık sol parti iktidarını yıktı.

    Aşırı sağ görüşlü Lig ve İtalya'nın Kardeşleri (Fdİ) ile merkez sağdan Forza İtalya partilerinin oluşturduğu ittifakın Basilicata bölgesel yönetim başkan adayı olan, eski mali polis müdürü Vito Bardi, basına yaptığı ilk değerlendirmede "Tarih yazdık. Basilicata değişime hazır" dedi.

    SOL PARTİ OYLARININ YARISINA YAKININI KAYBETTİ

    Diğer yandan, son 24 yıldır Basilicata'yı yöneten ancak bu seçimlerde kaybeden sol partilerin ülke genelindeki oy kaybının devam etmesi dikkati çekti. Hükümet ortağı, sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi (M5S), Basilicata'daki seçimlerden 1. parti olarak çıksa da 1 yıl öncesindeki genel seçime oranla bölgedeki oylarının neredeyse yarısına yakınını kaybetti.

    1995'ten beri Basilicata bölgesinde hakim durumda olan sol, önceki valinin istifasıyla sonuçlanan yakın tarihli bir yolsuzluk skandalı sonucunda itibar kaybına uğramıştı.

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    © AFP 2019 / Peter Parks
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    İtalyan basını, M5S'nin Abruzzo ve Sardegna bölgelerinden sonra Basilicata'da da ciddi oy kaybına uğramasının Haziran 2018'den bu yana iktidarda olan koalisyon hükümetinin geleceğini daha da zorlaştırdığını yazdı. Forza İtalya ve Fdİ partilerinin temsilcileri de M5S ile yaptığı koalisyonu sonlandırması için Lig partisine bir kez daha çağrı yaptı.

    Forza İtalya partisinin üyesi olan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, 26 Mayıs'ta yapılacak AP seçimlerinden sonra Lig partisinin M5S ile olan bağlarını koparması temennisinde bulundu.

    Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de sosyal paylaşım sitelerindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, AP seçimlerini sağ partilerin önündeki yeni hedef olarak göstererek, "Şimdi Avrupa'yı değiştireceğiz" diye yazdı.

    'HÜKÜMET ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK'

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    © REUTERS / Alessandro Bianchi
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    İtalya'daki 2018 genel seçimi ve son 6 bölgesel parlamento seçiminde Lig partisinin elde ettiği başarıya atfen "Lig: 7- sol: 0" ifadesini kullanan Salvini, buna rağmen M5S ile kurdukları hükümetin çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

    İtalya'da son 1 yılda büyük bir yükselişe geçen sağ partiler Molise, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Abruzzo ve Sardinya'dan sonra Basilicata bölgesinde de kazandı. Geçen yıl ülkedeki 20 bölgesel parlamentonun 15'i sol, 4'ü sağ partilerin elinde bulunurken, şu anda bu oran 10'u sağ, 9'u sol parti olarak değişti.

    Ülkenin kuzeyindeki Valle d'Aosta bölgesinde ise yapısı itibariyle, sadece burada faaliyet gösteren partilerin ittifakı iktidarda bulunuyor.

    Etiketler:
    zafer, sağ, yerel seçimler, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Forza İtalya, İtalya'nın Kardeşleri (Fdİ), Lig partisi, Matteo Salvini, Valle d'Aosta, İtalya, Basilicata
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