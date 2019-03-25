İtalya'da yerel seçimlerin galibi aşırı sağ: Şimdi Avrupa'yı değiştireceğiz

Aşırı sağ görüşlü Lig ve İtalya'nın Kardeşleri (Fdİ) ile merkez sağdan Forza İtalya partilerinin oluşturduğu ittifakın Basilicata bölgesel yönetim başkan adayı olan, eski mali polis müdürü Vito Bardi, basına yaptığı ilk değerlendirmede "Tarih yazdık. Basilicata değişime hazır" dedi.
SOL PARTİ OYLARININ YARISINA YAKININI KAYBETTİ
Diğer yandan, son 24 yıldır Basilicata'yı yöneten ancak bu seçimlerde kaybeden sol partilerin ülke genelindeki oy kaybının devam etmesi dikkati çekti. Hükümet ortağı, sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi (M5S), Basilicata'daki seçimlerden 1. parti olarak çıksa da 1 yıl öncesindeki genel seçime oranla bölgedeki oylarının neredeyse yarısına yakınını kaybetti.
1995'ten beri Basilicata bölgesinde hakim durumda olan sol, önceki valinin istifasıyla sonuçlanan yakın tarihli bir yolsuzluk skandalı sonucunda itibar kaybına uğramıştı.
Forza İtalya partisinin üyesi olan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, 26 Mayıs'ta yapılacak AP seçimlerinden sonra Lig partisinin M5S ile olan bağlarını koparması temennisinde bulundu.
Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de sosyal paylaşım sitelerindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, AP seçimlerini sağ partilerin önündeki yeni hedef olarak göstererek, "Şimdi Avrupa'yı değiştireceğiz" diye yazdı.
GRAZIE!— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 25 Mart 2019
La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in #Basilicata!
7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa.#elezionibasilicata pic.twitter.com/6EC8tgnWXR
'HÜKÜMET ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK'
İtalya'da son 1 yılda büyük bir yükselişe geçen sağ partiler Molise, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Abruzzo ve Sardinya'dan sonra Basilicata bölgesinde de kazandı. Geçen yıl ülkedeki 20 bölgesel parlamentonun 15'i sol, 4'ü sağ partilerin elinde bulunurken, şu anda bu oran 10'u sağ, 9'u sol parti olarak değişti.
Ülkenin kuzeyindeki Valle d'Aosta bölgesinde ise yapısı itibariyle, sadece burada faaliyet gösteren partilerin ittifakı iktidarda bulunuyor.
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