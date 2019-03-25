Yunanistan Başbakanı Çipras'ın helikopterine Türk uçaklarından taciz

Başbakan Çipras, Yunanistan'da her yıl 25 Mart'ta kutlanan ‘Bağımsızlık Günü' etkinliklerine katılmak için Ege'nin doğusundaki Agathonisi'yi ziyaret etti.

AP'nin aktardığına göre, Çipras burada yaptığı konuşmada, "Az önce Agathonisi'ye varışım esnasında Türk Hava Kuvvetleri'nin bazı uçakları tarafından karşılanma şerefine layık görüldüm. Anlaşılan bağımsızlık günümüze onlar da katılmak istedi. İçerisinde bulunduğum helikopteri, Yunan uçaklarının (olay mahalline) varışına dek, alçak manevralar yapmak zorunda bıraktılar. Her zaman olduğu gibi (uçaklarımız) ulusal sahamızı ihlal eden güçleri uzaklaştırdı" dedi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

AA'nın aktardığına göre, güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını bildirdi.

​Kısa bir süre önce Yunanistan — Türkiye ilişkileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim konuşmalarında kullandığı 'denize dökmek' deyimi nedeniyle gerilmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan, Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimlerde kazanımlar elde etmek adına dış politika söylemleri kullanımının ve tarihsel olayların komşu ülkelere karşı hasmane bir tutumla kullanılmasının parçası olamaz. Bu ve benzeri kabul edilemez açıklamalar yüzünü Avrupa'ya dönmüş bir Türkiye ile olan ve Türkiye'yi yönetenlerin de desteklerini iddia ettiği, uzun yıllardır güvene dayalı ilerleyen ilişkimize zarar vermektedir" denilmişti.