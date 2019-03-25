Çekya'da Müslümanlara silahlanma çağrısı yapan imam görevden alındı

Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırılarının ardından Çekya'da Müslümanlara silahlanma çağrısı yapan ve Prag Müslüman Topluluğu'nun başında olan Kuşnarenko görevden alındı.

© AP Photo / Mark Baker ABD'de cami yangınında Yeni Zelanda saldırılarına işaret eden not bulundu

Çekya Müslüman Toplulukları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Leonid Kuşnarenko'nun üyeliğin tartışmasız bir şekilde iptal etme kararı aldık" denildi. Kararın ‘derhal' yürürlüğe konulacağı açıklandı.

Ukrayna doğumlu Kuşnarenko'nun açıklamalarının ve hareketlerinin Çekya'daki Müslüman topluluğa zarar verdiği aktarıldı.

Imam who urged Czech Muslims to take up arms is fired https://t.co/6zePwfNlpR — The Express Tribune (@etribune) 25 Mart 2019

​Christchurch'teki saldırıların hemen ardından Facebook hesabından bir video paylaşan Kuşnarenko, başkent Prag'da yaşayan Müslümanların silah edinmelerine yardım etmeyi teklif etmişti.

Kuşnarenko, "Yaşanan son trajik hadisenin ışığında, tüm üyelerimizi özellikle de erkekleri bilgilendirmek isterim ki sağlığını ve mülkünü korumak için silahlanmak isteyen herkes, benimle irtibata geçebilir, size yardım edeceğim" demişti.

Yaklaşık 11 milyonluk Çekya'da 2011 verilerine göre 3400 kadar Müslüman yaşadığı belirtiliyor. Ancak gayrıresmi verilere göre bu sayının 10 bin ile 20 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.