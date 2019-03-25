Poroşenko, düşmanlarını ölümcül silahla tehdit etti

© AFP 2019 / Genya Savilov Poroşenko, başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı

Poroşenko, 31 Mart seçimleri yaklaştıkça oy oranını artırmak için kullandığı dili sertleştirmeye devam ediyor.

Facebook hesabından açıklama yapan Poroşenko, "Geçtiğimiz günlerde Hmelnitçina'daki askerlere yeni Türk insansız hava araçlarının yanı sıra 420'den fazla silah ve teçhizat teslim ettim. Savunma sanayisi çalışanları, Ukraynalı askerlere hem kalkan hem de kılıç verdi. Ayrıca düşmana yönelik ölümcül silah verdi. Ukrayna ordusunun gerektiğinde bunları cesurca kullanacağından sizi temin ederim" ifadelerini kullandı.

Rusya'yı 'saldırgan' olmakla itham eden Poroşenko, Ukrayna'nın doğu komşusuna karşı koymak için savunma kapasitesini artırmaya devam edeceğinin sözünü verdi.