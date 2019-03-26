'Sarı Yelekler mağaza ve restoranlara 200 milyon euroluk zarar verdi'

Fransız yerel basınında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekler'in 16 Mart'ta başkent Paris'te düzenlediği gösteri nedeniyle mağaza ve restoranlarda 200 milyon euroluk hasar oluştu.

Söz konusu haberlerde Sarı Yelekler'in 16 Mart'taki eylemlerinde 91 mağaza ve restoran yağmaladığı, bir çok iş yerinin camlarını kırdıkları belirtildi.

Bu eylemlerde oluşan zarar ise 200 milyon euro olarak hesaplandı.

Sarı Yelekler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.