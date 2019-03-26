Almanya'da İsrail'e satılan denizaltılara ilişkin soruşturma

© AP Photo / Gali Tibbon Netanyahu'nun itirafı ani bir röportajla geldi: Denizaltı satışına onay verdim, devlet sırrı diye gizledim

Bochum Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Handelsblatt gazetesinin "Alman savcılığı, İsrail'e denizaltıların satışıyla ilgili soruşturma yapıyor" haberini doğrulandı.

Açıklamada, soruşturmanın uluslararası basında çıkan haberler nedeniyle başlatıldığı kaydedildi.

Handelsblatt gazetesinin haberinde ise soruşturmanın, İsrail'in Alman makamlarından adli yardım talebi doğrultusunda başlatıldığı, savcılığın denizaltıların satışı sırasında rüşvet verilip verilmediğini inceleyeceği kaydedildi.

İsrail polisinin, iki yıldır denizaltıların satışıyla ilgili rüşvet iddialarını araştırdığı ve geçen sonbaharda 6 kişi hakkında dava açıldığı hatırlatılan haberde, konuya ilişkin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da polis tarafından dinlendiği aktarıldı.

Alman hükümeti ekim 2017'de İsrail'e 3 denizaltının satışını onaylamıştı.

Alman basını da hükümetin, İsrail'in savunması konusunda özel bir sorumluluk hissettiği için 1.8 milyar euroluk anlaşmayı destekleme kararı aldığını yazmıştı.