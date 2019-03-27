İngiltere'de Brexit'in iptaline ilişkin 5 milyon 750 bin imzalı dilekçe, 1 Nisan'da tartışılacak

© REUTERS / Neil Hall İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi

Avam Kamarası'nın Dilekçe Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, hükümete, Brexit sürecinin iptal edilmesi çağrısında bulunan online dilekçenin, 1 Nisan'da milletvekilleri tarafından tartışılacağı kaydedildi.

İmza sayısı 5 milyon 750 bini geçerek parlamento tarihinin en çok imza toplayan dilekçesi haline gelen Brexit dilekçesine hükümetten ise olumsuz yanıt geldi.

Dilekçeye hükümet adına yazılı cevap veren Brexit Bakanlığı, "Bu hükümet 50. Maddeyi iptal etmeyecek. 2016 referandumunun sonucuna saygı göstereceğiz ve parlamentoyla birlikte AB'den ayrılmamızı temin edecek bir anlaşmanın hayata geçirilmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"50. maddeyi iptal et ve AB'de kal" başlıklı dilekçede, "AB'de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor" ifadesi yer alıyor.

Hükümet, İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde 10 bin imzaya ulaşan dilekçelerdeki talebe yanıt vermek zorunda.

İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçedeki talep parlamentoda tartışılıyor.