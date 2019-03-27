Almanya'da 'radikalleşen çocuklar' istihbarat merceğinde

Buna göre üç yıl önce koalisyon hükümeti tarafından, Almanya'da istihbarat örgütlerince izlenme yaşı 16'dan 14'e indirilmişti. Ancak şimdi istisnai durumlarda bu yaşın daha da aşağı çekilmesi öngörülüyor.
Tasarıyla, radikal ailelerde nefret duyguları içinde yetiştirilen çocukların izlenmesi ve ayrıca, Suriye ve Irak'tan dönmeleri halinde, IŞİD'e katılmak için Almanya'dan bu ülkelere giden militanların çocuklarının da takip altına alınması hedefleniyor.
Açıklamada bir başka hedefin de, internet üzerinden ailelerine fark ettirmeden radikalleşen çocuklar olduğu dile getirilirken, yeni düzenleme kapsamına belli durumlarda, aşırı sağcıların doktrinlerine maruz kalan çocukların da alınabileceği belirtildi.
DW'nin haberine göre, şu an geçerli yasalara göre, Anayasayı Koruma Teşkilatı çocuklarla ilgili olayları dosyalarında arşivleyebiliyor ancak bu bilgileri kısa adı NADIS olan istihbarat bilgi sistemine aktaramıyor.
'BU ÇOCUKLAR GERİ DÖNEBİLİR'
"Bu çocuklar geri dönebilir" diyen Engelke, İçişleri Bakanlığı'na telefon dinleme, bilgisayarlar, akıllı telefon veya diğer aygıtların yanı sıra şifreli sohbetler ve sesli mesajları kontrol edebilmesi için yetki verilmesi gerektiğini savundu.
Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı da, İçişleri Bakanı Seehofer'in yaş sınırının kaldırılmasıyla ilgili fikrini destekliyor. Bunun, devletin özellikle İslamcı çevrelerde yetişen çocukları takip edebilmesi için önemli olduğu vurgulanıyor.
'ÇOCUKLAR FAİL OLAMAZ'
Almanya Çocuk Koruma Derneği Başkanı Heinz Hilgers ise "Çocuklar benim gözümde fail olamaz, hele 14 yaşından küçükler" dedi.
Geçen sene de aynı tasarı Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı direktörü Hans-Georg Maassen tarafından sunulmuştu.
Şimdiye kadar yaklaşık bin kişinin IŞİD'e katılmak için Almanya'yı terk ettiği belirtiliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)