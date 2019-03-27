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13:48 27 Mart 2019
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    IŞİD bayrağı

    Almanya'da 'radikalleşen çocuklar' istihbarat merceğinde

    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
    Avrupa
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    Almanya İçişleri Bakanı, 14 yaşın altındakiler de dahil olmak üzere, iç istihbaratın istisnai durumlarda radikalleşen çocukları izleyebilmesini sağlayan bir tasarı hazırladı. Irak ve Suriye'den geri dönen IŞİD'lilerin çocuklarının da takibe alınması hedefleniyor.

    Militant Islamist fighters hold the flag of Islamic State (IS) while taking part in a military parade along the streets of northern Raqqa province in this June 30, 2014 file photo
    © REUTERS / Stringer
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    Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın radikalleşen çocuklarla ilgili de veri toplayıp saklamasına yasal zemin sağlayan bir tasarı hazırladı.

    Buna göre üç yıl önce koalisyon hükümeti tarafından, Almanya'da istihbarat örgütlerince izlenme yaşı 16'dan 14'e indirilmişti. Ancak şimdi istisnai durumlarda bu yaşın daha da aşağı çekilmesi öngörülüyor.

    Tasarıyla, radikal ailelerde nefret duyguları içinde yetiştirilen çocukların izlenmesi ve ayrıca, Suriye ve Irak'tan dönmeleri halinde, IŞİD'e katılmak için Almanya'dan bu ülkelere giden militanların çocuklarının da takip altına alınması hedefleniyor.

    Açıklamada bir başka hedefin de, internet üzerinden ailelerine fark ettirmeden radikalleşen çocuklar olduğu dile getirilirken, yeni düzenleme kapsamına belli durumlarda, aşırı sağcıların doktrinlerine maruz kalan çocukların da alınabileceği belirtildi.

    DW'nin haberine göre, şu an geçerli yasalara göre, Anayasayı Koruma Teşkilatı çocuklarla ilgili olayları dosyalarında arşivleyebiliyor ancak bu bilgileri kısa adı NADIS olan istihbarat bilgi sistemine aktaramıyor.

    'BU ÇOCUKLAR GERİ DÖNEBİLİR'

    IŞİD
    © Fotoğraf : YouTube/ Screenshot
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    İçişleri Bakanlığı Sekreteri Hans-Gorg Engelke, "Tecrübelerimize göre, gittikçe daha fazla çocuk ve genç kendilerini cihadist bir çevrede buluyor" dedi ve sadece ailelerin değil, bazı çocukların da IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gittiğini söyledi.

    "Bu çocuklar geri dönebilir" diyen Engelke, İçişleri Bakanlığı'na telefon dinleme, bilgisayarlar, akıllı telefon veya diğer aygıtların yanı sıra şifreli sohbetler ve sesli mesajları kontrol edebilmesi için yetki verilmesi gerektiğini savundu.

    Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı da, İçişleri Bakanı Seehofer'in yaş sınırının kaldırılmasıyla ilgili fikrini destekliyor. Bunun, devletin özellikle İslamcı çevrelerde yetişen çocukları takip edebilmesi için önemli olduğu vurgulanıyor.

    'ÇOCUKLAR FAİL OLAMAZ'

    Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
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    Adalet Bakanı Katarina Barley ise tasarı karşı çıktı ve Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'na bu kadar fazla yetki verilmemesi gerektiğini söyledi.

    Almanya Çocuk Koruma Derneği Başkanı Heinz Hilgers ise "Çocuklar benim gözümde fail olamaz, hele 14 yaşından küçükler" dedi.

    Geçen sene de aynı tasarı Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı direktörü Hans-Georg Maassen tarafından sunulmuştu.

    Şimdiye kadar yaklaşık bin kişinin IŞİD'e katılmak için Almanya'yı terk ettiği belirtiliyor.

    Etiketler:
    çocuk, istihbarat, Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), IŞİD, Katarina Barley, Hans-Gorg Engelke, Suriye, Almanya
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