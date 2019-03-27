Lütfi Mestan'dan Bulgaristan Türkeri'ne milli azınlık statüsü verilmesi çağrısı

Bulgar televizyonu bTV'ye konuşan Mestan, seçimler sırasında ana dilinde ajitasyona uygulanan yasağın ayrımcılık olduğunu söyledi. ‘İslamlaştırılan Bulgar' veya ‘Türk dilli Bulgar' tanımlarının rencide edici olduğunu kaydeden muhalif politikacı, Bulgaristan'ın komşularını örnek alarak ülkede yaşayan Türklerin anayasadaki statüsünü değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

DOST lideri, "Ben Müslümanım, ama her şeyden önce Türküm, Bulgaristan'daki milli azınlığın bir parçasıyım. Eğer Ukrayna, Çekya, Macaristan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, tüm Balkan ve Avrupa ülkeleri, 2 bin Bulgarın milli azınlık olduğunu tartışmasız olarak kabul ederken Bulgaristan Anayasası, 1 milyondan fazla Türkün milli azınlık olduğu gerçeğini kabul etmeyi reddediyorsa bu, böyle bir anayasanın adil olmadığı ve değişikliklerin girilmesi gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da, 2011'deki sayım sırasında, 6.611.513 vatandaşın 585.024'ü kendini Türk olarak göstermişti.