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02:05 28 Mart 2019
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    İngiltere Parlamentosu

    İngiltere Parlamentosu'nun Brexit tutumu sürüyor: 8 önergenin tamamı reddedildi

    © AP Photo /
    Avrupa
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    İngiltere Parlamentosunda oylanan 8 farklı Brexit önergesinin hiçbiri çoğunluk desteği alamadı.

    İngiliz Parlamentosu
    © REUTERS / Neil Hall
    İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi
    İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 8 senaryoyu oylarken, hiçbir seçenek arkasında çoğunluk desteği oluşmadı. İngiliz parlamentosunun 8 Brexit senaryosuna ilişkin bu akşam yaptığı oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği alamadı.

    Bu sonuç, parlamento karşısında Başbakan Theresa May'in elini güçlendirdi.  Bununla birlikte parlamentonun Brexit seçeneklerini pazartesi günü de tartışmaya devam etmesi bekleniyor.

    Parlamentonun bu akşam oyladığı seçenekler ve aldıkları oylar şöyle:

    — Avrupa Birliği’nden 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılma: 160 evet, 400 hayır.

    — İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi: 188 evet, 283 hayır.

    — İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi : 65 evet, 377 hayır.

    — İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi : 264 evet, 272 hayır.

    — İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması : 237 evet, 307 hayır.

    — 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi : 184 evet, 293 hayır.

    — Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması : 268 evet, 295 hayır.

    — Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi: 139 evet, 422 hayır.

    Dağıtılan pusulalarla yapılan oylamada, milletvekilleri seçeneklere "evet" veya "hayır" dedi. Böylece parlamentonun en büyük desteğine sahip senaryonun ortaya çıkması hedeflendi. Ancak oylama sonucunun hükümet üzerinde yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

    İngiliz hükümeti de kendi Brexit politikası ve referandum sonucuyla çelişecek senaryoları uygulama niyeti olmadığı sinyalini vermişti.

    İngiliz parlamentosu bu akşam yapılan bir diğer oylamada da Brexit tarihinin 29 Mart’tan koşullu olarak 12 Nisan veya 22 Mayıs’a kaydırılmasını iç hukuka geçiren teklifi 105'e karşı 441 oyla kabul etti.

    MAY: BREXİT ANLAŞMASI ONAYLANIRSA İSTİFA EDERİM

    Theresa May Londra'da bir soru cevap seansında
    © REUTERS / Toby Melville
    Theresa May'den Brexit şartlı istifa mesajı
    Diğer yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekillerine Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasına destek vermeleri takdirinde istifa edeceğini söyledi. Partisinin milletvekillerinin bundan sonra yürütülecek Brexit müzakerelerinde kendisinin yer almasını istemediğinin farkında olduğunu belirten May, "Ülkem ve partimiz için doğrusunu yapmak adına bu pozisyondan planladığımdan daha erken ayrılmaya hazırım" açıklamasını yaptı.

    JOHNSON'DAN SÜRPRİZ DESTEK

    BBC Siyaset Editörü Laura Kuenssberg'e göre İngiltere'nin eski dışişleri bakanı olan ve AB ile bağların sert bir şekilde koparılmasından yana olan Boris Johnson, bu açıklamanın ardından May'in anlaşmasına destek vereceğini söyledi. Johnson daha önce May'e AB ile vardığı Brexit anlaşmasının yeteri kadar sert olmamasından ötürü eleştiri yöneltiyordu.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
    © REUTERS / Denis Balibouse
    Boris Johnson'dan Brexit planı: Süper Kanada
    Johnson'ın yanı sıra çok sayıda Muhafazakar Parti milletvekili de bu açıklamanın ardından May'in Brexit anlaşmasına onay vereceğini belirtti. Ancak May'in anlaşmasının parlamentoda onay alması için kritik bir önem taşıyan Kuzey İrlanda partisi Demokratik Birlik Partisi (DUP), May'in Brexit anlaşmasına destek vermeyeceklerini açıkladı.

    Partiden May'in istifa duyurusunun ardından yapılan açıklamada, 'backstop' ile ilgili çekincelerinin halen devam ettiği vurgulandı.

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    Etiketler:
    Brexit, İngiltere Parlamentosu, Theresa May, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
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