Danimarka neden Avrupa'da en az sığınmacı alan ülke olduğunu açıkladı: Sığınmacılar bize adapte olamadı

İki başbakan görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Danimarka merkezli Dansk Bank ve İsveç merkezli Swedbank'ın Estonya'daki şubelerinden yüksek meblağda kara para aklama iddiaları, sığınmacı alımı ve IŞİD militanlarının ülkelerine geri dönmesine" ilişkin soruları yanıtladı.
Rasmussen, Avrupa'da en az sığınmacı alan ülkelerden bir olmalarını, ''Sığınmacılar bize adapte olamadı. Değerlerimize alışmadı" sözleriyle savundu. Ülkesinde sığınmacıların sorunları konusunda büyük tartışmaların yaşandığını söyleyen Rasmussen, İsveç'te de aynı tartışmanın yaşanmaya başladığına dikkati çekti.
BANKALARA YÖNELİK KARA PARA AKLAMA İDDİALARI
Danimarka merkezli Dansk Bank'ın 2007-2015 yılları arasında Estonya şubelerinden 15 milyar dolar kara para aklama iddialarıyla ilgili 4 ay önce soruşturma başlatılmasını değerlendiren Rasmussen, "Bankaların kara para aklamasını önlemek için yasaları daha da sertleştirmeliyiz.'' dedi.
'ÜLKEYE DÖNERLERSE IŞİD MİLİTANLARI İÇİN MAHKEME KURABİLİRİZ'
Başbakan Löfven, IŞİD'e katılanların vatandaşlıktan çıkarılmayacağına işaret ederek, "IŞİD militanları ülkeye dönerse bir mahkeme kurarak yargılayabiliriz ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kurulabilecek bir mahkemede yargılanabilirler. Önümüzdeki günlerde durum netleşir.'' değerlendirmesinde bulundu.
Sığınmacı sorununa da değinen Löfven, 2015'te yaşanan sığınmacı akınından sonra konuya ilişkin yasayı sertleştirdiklerini ve 3 yıl içinde 70 bin sığınmacının İsveç'ten ayrıldığını hatırlattı.
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