Kayıt
05:11 28 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Danimarka Başbakanı Lars Rasmussen

    Danimarka neden Avrupa'da en az sığınmacı alan ülke olduğunu açıkladı: Sığınmacılar bize adapte olamadı

    © REUTERS / Yves Herman
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Avrupa'da en az sığınmacı alan ülkelerden biri olmalarını, ''Sığınmacılar bize adapte olamadı. Değerlerimize alışmadı" sözleriyle değerlendirdi.

    Sığınmacı - sınır
    © AFP 2019 / ROBERT ATANASOVSKI
    Danimarka'da Suriyeli aileye yardım eden çifte para cezası
    Rasmussen, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüştü.

    İki başbakan görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Danimarka merkezli Dansk Bank ve İsveç merkezli Swedbank'ın Estonya'daki şubelerinden yüksek meblağda kara para aklama iddiaları, sığınmacı alımı ve IŞİD militanlarının ülkelerine geri dönmesine" ilişkin soruları yanıtladı.

    Rasmussen, Avrupa'da en az sığınmacı alan ülkelerden bir olmalarını, ''Sığınmacılar bize adapte olamadı. Değerlerimize alışmadı" sözleriyle savundu. Ülkesinde sığınmacıların sorunları konusunda büyük tartışmaların yaşandığını söyleyen Rasmussen, İsveç'te de aynı tartışmanın yaşanmaya başladığına dikkati çekti.

    BANKALARA YÖNELİK KARA PARA AKLAMA İDDİALARI

    Danimarka merkezli Dansk Bank'ın 2007-2015 yılları arasında Estonya şubelerinden 15 milyar dolar kara para aklama iddialarıyla ilgili 4 ay önce soruşturma başlatılmasını değerlendiren Rasmussen, "Bankaların kara para aklamasını önlemek için yasaları daha da sertleştirmeliyiz.'' dedi.

    IŞİD'e katılmak için Çin'den kaçan Uygur kadınlar, Kayseri, Ağustos 2017
    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    ABD'ye geri dönmek isteyen 'IŞİD gelini'ne ret
    İsveç Başbakanı Löfven ise ülkenin en büyük bankalarından Swedbank'a, Estonya'da 4,3 milyar dolar kara para aklama iddiasıyla ilgili polis baskınını yakından takip ettiklerini söyledi. Löfven, ''Kara para aklama iddiası doğru ise devletin (İsveç), bankalara ve finans kurumlarına daha sert tedbirler alması lazım. Şu anda soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın sonunda banka suçlu çıkarsa devlet de gereğini yapar.'' ifadelerini kullandı.

    'ÜLKEYE DÖNERLERSE IŞİD MİLİTANLARI İÇİN MAHKEME KURABİLİRİZ'

    Başbakan Löfven, IŞİD'e katılanların vatandaşlıktan çıkarılmayacağına işaret ederek, "IŞİD militanları ülkeye dönerse bir mahkeme kurarak yargılayabiliriz ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kurulabilecek bir mahkemede yargılanabilirler. Önümüzdeki günlerde durum netleşir.'' değerlendirmesinde bulundu.

    Sığınmacı sorununa da değinen Löfven, 2015'te yaşanan sığınmacı akınından sonra konuya ilişkin yasayı sertleştirdiklerini ve 3 yıl içinde 70 bin sığınmacının İsveç'ten ayrıldığını hatırlattı.

    İlgili konular:

    Suriyeli aile çocuklarına Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye ve Emine isimlerini verince Avrupa'ya iltica başvurusu reddedildi
    Suriyeli Kürtlerden Avrupa'ya çağrı: Bizi terk etmeyin
    Batman'da Suriyeli sığınmacılardan Avrupa kuyruğu
    Etiketler:
    Sığınmacılar, Dansk Bank, Swedbank, IŞİD, Stefan Löfven, Lars Løkke Rasmussen, İsveç, Avrupa, Danimarka
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en etkileyici tiyatro sahneleri
    Dünyanın en etkileyici tiyatro sahneleri
    Karikatür
    ABD Genelkurmay Başkanı Dunford: Suriye'deki Kürt grupları eğitmeye devam edeceğiz
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet