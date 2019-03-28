Libya açıklarında tanker kaçıran göçmenler Malta polisine teslim edildi

Limandaki basın mensupları da gemiden ilk birkaç aylık bir bebeğin indirildiğini duyurdu.
Daha sonra gemiden indirilen 3 göçmenin elleri plastik kelepçeli olarak polis aracına bindirildiğinin görüldüğü belirtildi.
Gemideki göçmenlerden 19'unun kadın 12'sinin de çocuk olduğu bilgisi verilirken, göçmenlerin polis kontrolü altında tek tek karaya çıkartılıp soruşturma için göçmen merkezlerine götürüldükleri kaydedildi.
İÇİŞLERİ BAKANI DA LİMANA GELDİ
Geminin getirildiği limana Malta İçişleri Bakanı Michael Farrugia da geldi.
TANKER LİBYA'YA DÖNÜNCE KAÇIRDILAR
İtalyan basınındaki haberlerde, geminin Libya'ya doğru gitmesi üzerine göçmenlerin kaptan ve mürettebatı tehdit ederek kaçırdıkları geminin yönünü Malta'ya doğru çevirdikleri yazılmıştı. Geminin kaçırılması haberleri üzerine de Malta donanması müdahale etmişti.
52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin Libyalı olduğu öğrenildi.
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