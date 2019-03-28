Libya açıklarında tanker kaçıran göçmenler Malta polisine teslim edildi

Libya açıklarında kurtarılan göçmenler tarafından kaçırılan Palau Cumhuriyeti bayraklı 'Elhiblu 1' adlı tankerin Malta donanmasına ait askeri geminin müdahalesiyle ele geçirildiği ve La Velata Limanı'na getirilerek Malta polisine teslim edildiği bildirildi. Yakalanan göçmenlerin 19'unun kadın, 12'sinin ise çocuk olduğu öğrenildi.

© REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI Libya'ya dönmek istemeyen göçmenlerin kaçırdığı tanker Malta'da

Malta basınının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, gemideki göçmenlerle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Limandaki basın mensupları da gemiden ilk birkaç aylık bir bebeğin indirildiğini duyurdu.

Daha sonra gemiden indirilen 3 göçmenin elleri plastik kelepçeli olarak polis aracına bindirildiğinin görüldüğü belirtildi.

Gemideki göçmenlerden 19'unun kadın 12'sinin de çocuk olduğu bilgisi verilirken, göçmenlerin polis kontrolü altında tek tek karaya çıkartılıp soruşturma için göçmen merkezlerine götürüldükleri kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI DA LİMANA GELDİ

Geminin getirildiği limana Malta İçişleri Bakanı Michael Farrugia da geldi.

© Fotoğraf : Twitter Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı

Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau Cumhuriyeti bayraklı 'Elhiblu 1' isimli tankerin kaptan ve mürettebatı, Libya kıyılarından çıktıkları belirtilen ve Avrupa'ya doğru bir botla yol alan kötü şartlardaki 108 göçmeni dün akşam kurtarmıştı.

TANKER LİBYA'YA DÖNÜNCE KAÇIRDILAR

İtalyan basınındaki haberlerde, geminin Libya'ya doğru gitmesi üzerine göçmenlerin kaptan ve mürettebatı tehdit ederek kaçırdıkları geminin yönünü Malta'ya doğru çevirdikleri yazılmıştı. Geminin kaçırılması haberleri üzerine de Malta donanması müdahale etmişti.

52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin Libyalı olduğu öğrenildi.