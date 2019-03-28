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18:58 28 Mart 2019
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    RIA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy

    ABD ve Latin Amerika ülkelerinden toplum görevlileri Poroşenko’ya Vışinskiy’i serbest bırakma çağrısı yaptı

    © REUTERS /
    Avrupa
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    ABD ve Latin ABD ve Latin Amerika ülkelerinden aralarında eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ve 1980 Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Pérez Esquivel’in de bulunduğu yaklaşık 50 toplum görevlisinden oluşan bir grup, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’ya RİA Novosti Ukrayna’nın Genel Yayın Müdürü Kirill Vışinskiy’i serbest bırakma çağrısı yaptı.

    Kirill Vışinskiy: İfade özgürlüğü mücadelesi devam ediyor
    © Ruptly . RT
    Kirill Vışinskiy'nin ifade özgürlüğü mücadelesi sürüyor
    ABD ve Latin Amerika ülkelerinden 49 aktivist, Sputnik'in başlattığı açık mektupla Poroşenko'dan Vışinskiy'i serbest bırakmasını istedi.

    Mektupta, "Vışinskiy Ukrayna'nın doğusundaki durumu aktarması yüzünden vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandı ve bu 15 yıl hapis cezası ile sonuçlanabilir. Basın özgürlüğü tüm ülkelerin hükümetlerinin saygı duyması gereken temel haklardan biri. Bu nedenle uluslararası toplumun, özellikle de Avrupa Gazetecilik Federasyonu ve diğer insan hakları savunucusu kuruluşların çağrısına katılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Kurulu Başkanı Arlem Dezir, Kiev'i Vışinskiy'i serbest bırakmaya çağırmıştı. Mektubu yayınlayan aktivistler, AGİT'in çağrısına katılıyor. Mektubu imzalayanlar arasında Arjantin, Uruguay, Venezüella, Meksika, Kolombiya, Bolivya, Küba, Brezilya, Şili, Peru, Paraguay ve ABD'den 49 gazeteci, siyaset bilimci, uzman, eski devlet görevlileri yer alıyor.

    ‘ENDİŞELİYİZ'

    İmzacılar arasında eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ve 1980 Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Pérez Esquivel de var.

    Esquivel, "İnsan hakları Savunucuları olarak dünyanın farklı bölgelerinde ifade özgürlüklerini kullanmaları nedeniyle baskılara uğrayan gazeteciler için büyük endişe duyuyoruz" dedi.

    RIA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy
    © REUTERS /
    RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Vışinskiy: Beni Poroşenko'nun düşüşteki oylarının yükselmesi için tutukladılar
    15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkûm edilmişti.

    Daha sonra tutukluluk süresi defalarca uzatılan Vışinskiy, son olarak 8 Şubat'taki duruşmada mahkemenin aldığı kararla, 8 Nisan'a kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.

    Vışinskiy, tutukluğunun 2019'daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde seçmenlerin desteğini almak için yürütülen kampanyanın bir parçası olduğunu ifade etmişti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vışinskiy'nin ‘doğrudan mesleki görevini yerine getirdiği' için tutuklanmasını, 'eşi benzeri görülmemiş bir olay' olarak nitelendirmişti.

    Etiketler:
    Aktivist, basın, tutuklu, Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi (SBU), RIA Novosti, AGİT, Arlem Dezir, Vladimir Putin, Kirill Vışinskiy, Latin Amerika, Rusya, Ukrayna, ABD
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