NATO savaş gemileri Karadeniz’e girdi

NATO savaş gemilerinin, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçerek Karadeniz’e girdiği belirtildi. Gemilerin fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Twitter'deki paylaşımda, Evertsen, Santa Maria, Toronto, Drazki, Yıldırım ve Regele Ferdinand adlı savaş gemilerinin Sea Shield tatbikatını ve Ukrayna ile Gürcü partnerlerle ortak çalışmayı sabırsızlıkla beklediği ifade edildi.

.@nato @SNMG_2 frigates, flagship @kon_marine De Zeven Provinciën-class @Zr_Ms_Evertsen F805, @RCN_MRC Halifax Class @HMCS_NCSM_TOR FFH 333, Turkish Navy Yavuz class TCG Yıldırım F243, @Armada_esp Santa Maria Class ESPS Santa Maria F81 transit Bosphorus & enter BlackSea together pic.twitter.com/Jb5FGkT6Oi — Yörük Işık (@YorukIsik) March 28, 2019

Evertsen destroyeri Hollanda, Toronto firkateyni Kanada, Santa Maria firkateyni İspanya, Yıldırım gemisi Türkiye, Regele Ferdinand gemisi İngiltere, Drazki gemisi de Bulgaristan'a ait.

1936 Montrö Anlaşması'na göre, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemileri Karadeniz'de 21 günden fazla da kalamaz.