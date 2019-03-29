İngiliz polisinden Londra Merkez Camii'nde operasyon

Helikopterlerin de kullanıldığı operasyonda, caminin etrafını çeviren polis, daha sonra içeriye girdi.
Cami cemaatinden Somalili Muhammed Yusuf, "İki kişi, birini bıçakladıktan sonra camiye girip saklandılar. Polis onların peşinde ve bu kişiler hala camide. Polis, giriş çıkışları durdurdu" dedi.
Yusuf, camide kimsenin zarar görmediğini belirtirken, polis de sosyal medyadan yaptığı ikinci açıklamada olayın terör bağlantılı olmadığını duyurdu.
Polis, ayrıca henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.
BREAKING: Armed police are outside Regent's Park Mosque in London, cordoning off worshippers.— Barfi Culture (@barfi_culture) March 28, 2019
Eyewitness: "Helicopters hovering, armed police inside the Masjid. Eyewitness reports of two men with knives."
Not confirmed yet. Video by @tariqtimimipic.twitter.com/vqMmoem2yt
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)