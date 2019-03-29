Ermenistan Başbakanı Paşinyan’la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ilk resmi görüşmesi başladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Dağlık Karabağ sorununu ele alacakları ilk resmi görüşme için bir araya geldi.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre Avusturya’nın başkenti Viyana’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki Dağlık Karabağ konulu ilk resmi görüşme başladı.

© Fotoğraf : Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Davos'ta görüştü

Görüşmeye iki ülkenin dışişleri bakanları, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk grubu temsilcileri, AGİT dönem başkanı temsilcisi katıldı. Görüşmenin ikinci aşamasında ise liderler birebir konuşacak.

Diğer yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev de görüşmenin başladığını doğruladı. Hacıyev Twitter’da, Bakü’nün krizin AGİT kararı, Helsinki Nihai Senedi ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözümünden yana olduğunu ifade etti.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.