İsrail polisi: Kendilerini Fransa Dışişleri Bakanı olarak tanıtan 3 kişi iş adamını 8 milyon euro dolandırdı

İsrail polisi, kendilerini Fransa Dışişleri Bakanı olarak tanıtarak bir iş adamını 8 milyon euro (yaklaşık 50 milyon TL) dolandırmakla suçlanan 3 kişiyi gözaltına aldıığını duyurdu.

Fransa ve İsrail vatandaşı oldukları bildirilen şüphelilerin, Jean-Yves Le Drian'ın Paris'teki ofisinin kopyasını yaptıkları, bu ofisten de Skype görüşmeleri yaptığı belirtilyor.

İsrail medyasına göre, İsrail'deki bir ofiste Le Drian'ın ofisini taklit eden grup, aynı koltuğu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresini ve bir Fransız bayrağını aynı şekilde kullandı.

İddiaya göre şüpheliler, konuştukları kişiye paranın Fransa'nın gizli operasyonları için gerekli olduğunu, Suriye ve Mali'de rehin alınan Fransızları kurtarma karşılığında fidye olarak ödeneceğini söyledi.

BBC'nin haberine göre, yaşları 37 ile 47 arasında değişen üç şüphelinin, ulaştıkları iş adamı ve Fransız borsasına kayıtlı büyük şirketlerin patronlarına, para transferinin gizli kalması gerektiğini söylediği belirtiliyor.

Dolandırıcıların ulaştığı bir kişi, İsrail medyasına göre, istenen parayı elden nakit olarak verdi.

BAKANIN KENDİSİYMİŞ GİBİ DAVRANDILAR

© Fotoğraf : İHA Çaldığı kimlikle kalp ameliyatı oldu, sevgilisini dolandırdı

Fransız Le Parisien gazetesine konuşan bir kaynak, "Telefon ettiler, e-mail gönderdiler, bazen de Skype video görüşme yazılımını kullanarak bakanın kendisiymiş gibi davrandılar" dedi.

Fransız polisi, İsrail polisiyle birlikte yürüttüğü operasyonla şüphelilerin Tel Aviv'deki yerini tespit etti. Le Parisien'e göre şüpheliler yakalandıkları sırasında, 2 milyon euro ödemeyi, kabul eden bir başka mağdurla görüşmek için bekliyordu.

Mağdur kadın tespit edildikten sonra kendisine ulaşıldı ve Tel Aviv'deki buluşma noktasına giderken polis kendisine eşlik etti.

26 Şubat'ta iş kadınını bekleyen dolandırıcılık şüphelilerinden ikisi olay yerinde yakalanırken biri, polisi karşısında gördüğünde kaçmayı başardı. Ancak kısa bir süre sonra yakalandı. Operasyonun ardından polis, şühlelilerle bağlantısı olduğu belirtilen Tel Aviv'deki bir yata da el koydu.