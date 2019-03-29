Suriyeli çocuğa ırkçı saldırı: Savcılar, saldırgana 'polis uyarısı' vermekle yetindi

İngiltere'de 15 yaşındaki Suriyeli mülteciye saldıran ve bu anları videoya çekerek sosyal medyada paylaşan 16 yaşındaki liseliye polis tarafından uyarı verildi. Sistematik olduğu ortaya çıkan saldırı kmauoyunda bir hayli tepki çekmişti.

Kamuoyunda bir hayli tepki çeken olayı incelediklerini belirten savcılar, ağırlaştırılmış ırkçı saldırıya dair yeterli kanıt olmadığını belirtti. Polis tarafından da sorgulanan saldırgana ‘polis uyarısı' diye tabir edilen cezanın verildiği açıklandı.

Dosya Kraliyet Savcılık Servisi'ne (CPS) gönderilirken, Suriyeli aile de konuyla ilgili bilgilendirildi.

© Fotoğraf : Twitter İngiltere'de mülteci çocuğun kız kardeşi de saldırıya uğramış

‘Polis uyarısı' olarak bilinen ceza, 10 yaş ve üstünde ‘niteliksiz suç işlediğini kabul eden' kişilere verilebiliyor. Eğer suçlu olduğunu reddeder ve uyarıyı kabul etmezse bu kez cezai süreç başlıyor.

SİSTEMATİK ŞİDDETİ ORTAYA KOYUYORDU

İngiltere kamuoyunda tepki çeken olay ve ırkçılık tartışmalarını körükleyen olay geçen Ekim ayında Batı Yorkshire bölgesinde bulunan Huddersfield kentinde Almondsbury Lisesi'nde yaşanmıştı. Paylaşılan videoyla ortaya çıkan durum ırkçı saldırıların gençler arasında ne kadar sistematik ve ne kadar yaygın olabileceğini göstermişti.

Daha önce maruz bırakıldığı ırkçı saldırılar sonucu kolu kırıldığı belirtilen Jamal, Kasım'da İngiliz bir öğrenci tarafından yere yatırılmış ve kafasına su dökülmüştü.

Video ayrıca, Jamal'a saldıran kişinin "seni boğacağım" ifadeleri kullandığı duyuluyordu.

AİLE TAŞINDI

Jamal'ın daha önce de bir saldırı sonucu kolunun kırıldığı belirtilirken, aynı okulda eğitim gören kız kardeşinin de yaşadığı ırkçı saldırının ardından intihara kalkıştığı ortaya çıkmıştı.

Saldırgan İngiliz çocuğun ise annesiyle birlikte başka bir ülkeye gittiği belirtiliyor, Jamal ve ailesi ise aynı şehirde başka bir bölgeye taşındı.