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16:30 29 Mart 2019
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    Papa Francis

    Papa Francis'den Vatikan için cinsel istismar yasası

    © AP Photo / Andrew Medichin
    Avrupa
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    Katolik Kilisesi yıllardır birçok ülkedeki istismar suçlamalarıyla gündeme gelirken, Papa Francis, Vatikan için cinsel istismar yasası çıkardı.

    Papa Francesco
    © REUTERS / Max Rossi
    Papa Francis: Rahipler çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandı
    Papa Francis'den Katolik Kilisesi'nde hem cinsel tacizin hem bu vakaların kilise hiyerarşisi içinde üstlerinin örtülmesinin önlenmesine yönelik ilk kez somut bir adım geldi. 

    Katalolik Kilisesi Lideri Papa Francis, bugün Vatikan için cinsel taciz yasası çıkarıldığını duyurdu. 

    Yasa kapsamında Vatikan'daki diplomatlar, gördükleri, duydukları veya kendilerine iletilen herhangi bir cinsel istismar olayını raporlamak zorunda olacak. 

    Cinsel istismar olaylarını bildirmediği belirlenen kişilere yaptırım uygulanacağı ve hapis cezasıyla karşılaşabilecekleri belirtildi. 

    Çocuklar ve aynı zamanda yetişkinler için de geçerli olan yasayla ilk kez Vatikan'daki yetkililere cinsel istismar iddialarını bildirme zorunluluğu getirilmiş oldu.  

    Philippe Barbarin
    © REUTERS /
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    MAĞDURLAR İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ

    Papa Francis ayrıca yasa kapsamında, cinsel istismar mağdurlarının 'nitelikli personeller'den psikolojik ve tıbbi yardım alabilmeleri için bir danışmanlık hizmeti de yürürlüğe koyduğunu söyledi.

    Yasanın şuanda sadece Vatikan için geçerli. Ancak diğer kiliseler için de örnek teşkil etmesi amaçlanıyor.

    'TACİZCİLER ŞEYTANIN ALETLERİ'

    Papa Francis
    © REUTERS / Tony Gentile
    Kilisede çocuk taciziyle mücadele bir başka ahirete: Papa tacizcilere 'Şeytan'ın aletleri' dedi
    Çocuklara cinsel istismardan hüküm giyen en yüksek kademeli Katolik din adamı olan Kardinal George Pell geçen haftalarda tutuklanmıştı. Pell, uzun yıllar Papa'nın yakın çevresinde yer almıştı.

    Papa Francis, çok sayıda rahibenin tacize uğradığını açıklamasının ardından Şubat ayında da rahiplerin çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandığını ilk kez kamu önünde kabul etmişti. 

    Daha sonra Vatikan'da çocuk istismarı konusunda düzenlenen konferansta konuşan Papa Francis, her olayın azami ciddiyetle üzerine gidileceğini ve çocukları istismar eden bir rahibin "Şeytanın aleti" olduğunu söylemiş, ancak somut önlemlerden söz etmemişti.

    Papa'nın danışmanlarından biri olan Alman Kardinal Reinhard Marx, çocuk tacizini belgeleyebilecek ve sorumlularının isimlerini verebilecek dosyaların ya hiç tutulmadığını ya da tutulduysa da imha edildiğini söylemişti.

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    Etiketler:
    kardinal, cinsel istismar, cinsel taciz, Papa Francis, Vatikan, İtalya, Roma
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