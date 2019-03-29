Papa Francis'den Vatikan için cinsel istismar yasası

Katolik Kilisesi yıllardır birçok ülkedeki istismar suçlamalarıyla gündeme gelirken, Papa Francis, Vatikan için cinsel istismar yasası çıkardı.

© REUTERS / Max Rossi Papa Francis: Rahipler çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandı

Papa Francis'den Katolik Kilisesi'nde hem cinsel tacizin hem bu vakaların kilise hiyerarşisi içinde üstlerinin örtülmesinin önlenmesine yönelik ilk kez somut bir adım geldi.

Katalolik Kilisesi Lideri Papa Francis, bugün Vatikan için cinsel taciz yasası çıkarıldığını duyurdu.

Yasa kapsamında Vatikan'daki diplomatlar, gördükleri, duydukları veya kendilerine iletilen herhangi bir cinsel istismar olayını raporlamak zorunda olacak.

Cinsel istismar olaylarını bildirmediği belirlenen kişilere yaptırım uygulanacağı ve hapis cezasıyla karşılaşabilecekleri belirtildi.

Çocuklar ve aynı zamanda yetişkinler için de geçerli olan yasayla ilk kez Vatikan'daki yetkililere cinsel istismar iddialarını bildirme zorunluluğu getirilmiş oldu.

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Papa Francis ayrıca yasa kapsamında, cinsel istismar mağdurlarının 'nitelikli personeller'den psikolojik ve tıbbi yardım alabilmeleri için bir danışmanlık hizmeti de yürürlüğe koyduğunu söyledi.

Yasanın şuanda sadece Vatikan için geçerli. Ancak diğer kiliseler için de örnek teşkil etmesi amaçlanıyor.

'TACİZCİLER ŞEYTANIN ALETLERİ'

Çocuklara cinsel istismardan hüküm giyen en yüksek kademeli Katolik din adamı olan Kardinal George Pell geçen haftalarda tutuklanmıştı. Pell, uzun yıllar Papa'nın yakın çevresinde yer almıştı.

Papa Francis, çok sayıda rahibenin tacize uğradığını açıklamasının ardından Şubat ayında da rahiplerin çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandığını ilk kez kamu önünde kabul etmişti.

Daha sonra Vatikan'da çocuk istismarı konusunda düzenlenen konferansta konuşan Papa Francis, her olayın azami ciddiyetle üzerine gidileceğini ve çocukları istismar eden bir rahibin "Şeytanın aleti" olduğunu söylemiş, ancak somut önlemlerden söz etmemişti.

Papa'nın danışmanlarından biri olan Alman Kardinal Reinhard Marx, çocuk tacizini belgeleyebilecek ve sorumlularının isimlerini verebilecek dosyaların ya hiç tutulmadığını ya da tutulduysa da imha edildiğini söylemişti.