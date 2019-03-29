'Kiev, Rusya yanlısı seçmenlerin oy kullanmasını engellemek için Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde sandık kurmadı'

Moskova'da yaşayan Ukraynalı bilgisayar programcısı Ruslan Burma, AFP'ye yaptığı açıklamada, oy kullanmak istediğini ancak ülkesinin gidip gelmesinin çok pahalıya mal olacağını belirtti.
Burma, Kiev yönetiminin bu adımının Rusya yanlısı seçmenlerin sandığa gitmesini engelleme amacı taşıdığını vurguladı.
37 yaşındaki Yevgeniy Lozitskiy, "Keşke Ukraynalıların dünyanın her yerinden oy kullanabileceği elektronik oy sistemi olsaydı. Bu seçimlere katılmak ve ülkemin kaderinin belirlenmesinde söz sahibi olmak istiyorum" dedi.
Lozitskiy, 5 arkadaşının seçimlerde oy kullanmak için Ukrayna'ya gideceğini kaydetti.
Pazar günkü seçimlerde Kırım'da yaşayanların ve Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesi sakinlerinin büyük bölümünün oy kullanmayacağı belirtiliyor.
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