İngiliz parlamentosu May'in Brexit anlaşmasını 3. kez reddetti

Brexit çıkmazına saplanan İngiltere'de çanlar Başbakan Theresa May için çalıyor. May'in AB ile vardığı çıkış anlaşması, Avam Kamarası'nda üçüncü kez reddedildi. 286 lehte oya karşı 344 aleyhte oy çıktı.

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) tarihi olarak belirlenen 12 Nisan'a 2 hafta kala, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı ve her reddedilişinde AB ile üzerinde makyaj yaptığı anlaşma bir kez daha parlamentoyu aşamadı.

Brexit anlaşması Avam Kamarası'nda üçüncü kez reddedilirken bu kez arada 58 oy fark vardı.

Bu sonuçla May'in Brexit politikası çökerken; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'nın en azından yakın geleceği için büyük bir belirsizlik oluştu.